Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года расскажет, какие повороты судьбы уготовили звезды для каждого знака зодиака. Кому можно смело начинать новую жизнь или новое дело, а кто должен обратить внимание на свою вторую половинку? Подробнее читайте в гороскопе на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года от экспертов СТБ.

Овен

Овнам на этой неделе будет свойственно тревожиться из-за всего, что вокруг них происходит. Вы пропускаете сквозь свое сердце даже проблемы близких друзей, которые, по сути, вас никоим образом не касаются. Из-за этой излишней эмоциональной ранимости к выходным вы будете чувствовать полнейшую опустошенность.

Телец

Тельцам на этой неделе не стоит особо утруждаться ради покорения новых карьерных вершин. Вам помешают неблагоприятные обстоятельства. Раз за разом вмешиваясь в происходящее вокруг вас, обстоятельства обнулят все ваши усилия. Получается, что вы рискуете понапрасну потратить свой внутренний потенциал.

Близнецы

Близнецам на этой неделе не желательно сбавлять обороты, набранные некоторое время назад. Продолжайте столь же активно покорять карьерный Олимп, и вы обязательно достигнете триумфального результата. Что касается сферы ваших личных привязанностей, в этом вопросе вам, напротив, следует проявить пассивность.

Рак

Раки на этой неделе будут сумбурны и в мыслях, и в словах, и в поступках. Пока вы мечетесь из стороны в сторону, ваша жизнь застопорится на месте. Нельзя исключать, что по вине своей непоследовательности вы наживёте немало проблем во всех важнейший сферах своего существования.

Лев

Львам на этой неделе не стоит разбрасываться громкими обещаниями. Всё, что вы кому-то пообещаете на эмоциях, отнимет у вас много сил и энергии, тогда как их вам следует приберечь для себя и для своей личной жизни. Во второй половине этой недели в ваших любовных делах наметится кризис (не исключено, что его спровоцируют настроения вашей второй половинки).

Дева

Для Дев единственной проблемой на этой неделе станет недостаток энергии. В вашей голове появится сотня гениальных идей, вот только силы для их реализации вы не найдёте. Не беда. Не ругайте себя, лучше начните думать о том, как поскорей восстановиться.

Весы

Весам на этой неделе гарантировано отсутствие стрессов, волнений и драм. Ваша жизнь пойдёт по накатанной, даруя вам спокойствие и стабильность. Это вполне подходящий момент, чтобы заняться планированием грядущего отпуска. Подумайте, как его провести и полезно, и приятно одновременно.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе не рекомендуется заводить новые знакомства в социальных сетях. Будьте особенно осторожны, вступая в переписку с лицами противоположного пола. Человек, который сделает вам комплимент, а потом начнёт клясться в своей пылкой любви, на самом деле преследует какие-то корыстные цели. Во всём остальном у вас не будет особых проблем.

Стрелец

Для Стрельцов на этой неделе сложится довольно напряженная обстановка. Перестаньте требовать от близких людей внимания и поддержки и поинтересуйтесь, что происходит в их собственной жизни. Возможно, кому-то из них сейчас очень нужна ваша помощь.

Козерог

Козероги проведут эту неделю довольно посредственно. Вы сосредоточитесь на каких-то второстепенных делах, словно не замечая самого главного. Этим главным для вас станут проблемы, возникшие внутри вашего брака. Ваш постоянный партнер утратит к вам интерес и много свободного времени будет проводить вне стен вашего общего дома.

Водолей

Водолеям на этой неделе противопоказана излишняя скромность. Если вы будете робко молчать, пока ваш босс распределяет список новых заданий, вам точно не удастся получить в своё распоряжение нечто выгодное и перспективное. Будьте активней и перестаньте изводить сами себя какими-то комплексами.

Рыбы

Для Рыб эта неделя пройдёт легко и комфортно. К выходным вы не испытаете особой усталости, а потому с радостью примите приглашение на ужин. Если вы одиноки, присмотритесь к кому-то из своих давних знакомых противоположного пола.

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