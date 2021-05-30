Что приготовил новый день — читайте в гороскопе на 31 мая 2021 года. Как правильно провести понедельник? Узнайте в астрологическом прогнозе на 31 мая 2021 года от экспертов СТБ.

Овен

Овен будет настроен подискутировать. День склоняет его доказывать свою точку зрения и правоту, и он обязательно найдет повод, чтобы поспорить со всеми.

Телец

Тельцы 31 мая будут серьезны как никогда. Даже в бытовых вопросах они будут пытаться идти напролом и рискуют растратить силы, а также получить душевную травму. Чтобы этого не произошло, звезды рекомендуют расставить приоритеты.

Близнецы

Близнецам в этот день многие дела будут удаваться отлично, и потому они смогут продемонстрировать всем свое превосходство. Звезды наделяют их особыми энергичностью, решительностью и умом.

Рак

День наделит Раков искренностью, прямотой и желанием общаться. Им станет тесно в узком кругу и захочется завести новые знакомства.

Лев

Львам не следует торопиться, звезды предостерегают их от ошибок, связанных с необдуманными, спонтанными поступками. Если есть сомнения – лучше отложить на потом.

Дева

Звезды склоняют Дев продемонстрировать силу в каком-то вопросе. День наделит их уверенностью в себе, решительностью и спокойствием, благодаря чему они смогут показать твердость в любом важном деле.

Весы

День обеспечит Весы огромным количеством энергии. Им будет под силу все то, что они раньше считали нереальным: сделать шаг на пути к своей цели, приблизиться к решению сложной задачи или найти выход из тупика.

Скорпион

Скорпионы будут всеми силами пытаться скрыться от чужой назойливости и попыток вторгнуться в их жизнь. День склоняет знак к тому, чтобы спокойно заниматься своими делами.

Стрелец

Вы будете буквально фонтанировать идеями и мыслями. Захочется как можно скорее ими поделиться. Однако даже если у вас не получится сделать это перед широкой публикой, не беда: достаточно найти хотя бы одного толкового слушателя.

Козерог

Окружающие будут раздражать Козерогов. А чтобы избавиться от недовольства, они будут способны потратить немало времени и сил, пытаясь вразумить людей, находящихся с ними рядом.

Водолей

У Водолеев есть шанс столкнуться с чем-то новым и интересным. Возможно, это будет человек, новые знания, захватывающие впечатления или чувства.

Рыбы

У Рыб есть риск столкнуться с оппозицией в свой адрес. Кто-то способен высказать им весьма неприятные вещи прямо в лицо. Вместе с тем они будут просчитывать ситуацию на несколько шагов вперед, строя смелые и далекоидущие планы.

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