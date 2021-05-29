Гороскоп на 30 мая 2021 года
Что приготовил новый день — читайте в гороскопе на 30 мая 2021 года. Как правильно провести воскресенье? Узнайте в астрологическом прогнозе на 30 мая 2021 года от экспертов СТБ.
Овен
Сейчас вы максимально настроены на результат ― воспользуйтесь этим и доведите незаконченные дела до конца.
Телец
Прежде чем начинать что-то делать, хорошо спланируйте свои действия, продумайте детали. Так вы сможете быть уверенными и избежать проблем, а при необходимости сумеете быстро подстроиться под перемены.
Близнецы
У Близнецов высока вероятность отмены запланированных дел. Ближе к вечеру вы можете получить долгожданную весть. Астрологи рекомендуют быть внимательными с финансами.
Рак
Ракам не стоит распускать язык и ввязываться в сомнительные конфликты. Доказать свою правоту в таких ситуациях вряд ли удастся, и ваша репутация может пострадать, как и ваши нервы.
Лев
Астрологи советуют Львам не ввязываться в служебный роман, ведь он имеет шансы закончиться очень быстро и подорвать вашу репутацию.
Дева
Рискованные сделки имеют шансы накликать беду в виде юридических проблем и потери средств. Высока вероятность встретить важного человека, который в дальнейшем внесет существенные коррективы в вашу жизнь.
Весы
Весам день может показаться не из легких, но результат будет стоить затраченных сил. Если особых рабочих дел у вас на этот день нет ― займитесь самосовершенствованием. Это хорошее время для чтения профессиональной литературы, планирования ответственных дел и задач на будущее.
Скорпион
Займитесь своими финансами: если приложите усилия, может получиться найти варианты дополнительного заработка. Любовные дела отойдут на второй план, а это будет способствовать улучшению ваших сил и накоплению энергии для других сфер жизни.
Стрелец
В этот день больше делайте того, что действительно важно, и откажитесь от дел, которыми вы занимаетесь напоказ. Лицемерие, обиды, осуждение или хитроумные планы других оставьте в прошлом.
Козерог
Будьте щедрыми и искренними, в первую очередь в отношении своих родных людей. Вечер лучше провести в кругу семьи или в одиночестве. От деструктивных занятий и тяжелой пищи лучше отказаться.
Водолей
Грусть и меланхолия могут неожиданно охватить вас – постарайтесь сдержать себя от крайностей. Берегите здоровье и воздержитесь от заедания плохого настроения или трудностей вредной пищей.
Рыбы
Положительный день для Рыб, которые смогут выбросить лишнее из жизни, отдать ненужное тем, кто в этом нуждается больше. День удачный для работы по дому.