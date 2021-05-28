Главной героиней 2 сезона самого романтического проекта страны «Холостячка» на СТБ стала певица и композитор Злата Огневич. В 13 выпуске реалити «Холостяк»-11 она пришла в студию, где поделилась своими ожиданиями от грядущего сезона. Ради чего Злата идет в проект? Каких мужчин желает встретить на Первой вечеринке? И к чему стоит готовиться зрителям уже осенью 2021 года?

«Я иду на проект, чтобы найти свою любовь. Для меня это главная цель. Я уже так устала быть одна, устала ошибаться. Я хочу влюбиться! Я жду от сезона ярких свиданий, экспериментов, ярких ребят. Я точно могу сказать, что буду проявлять инициативу. Я хочу экстрима. Может, об этом не все знают, не все видят и чувствуют, но я очень экстремальный человек. Надеюсь, что ребята это выдержат», — призналась Холостячка 2 сезона.

А пока Злата Огневич готовится к старту путешествия под названием «Романтическое реалити», говорит, что очень интересуется будущим сезоном. Ежедневно думает, какие же мужчины придут на проект, чтобы попытаться покорить ее сердце. После анонсирования главной героини количество личных сообщений Златы бешеными темпами увеличивается.

«Начали писать. Но я никому не отвечаю. Единственное, что меня могут встретить в ресторане, предложить кофе или чай. Но дальше я говорю: «Заполняйте анкету и участвуйте в проекте”», — говорит Холостячка.

Также главная героиня призналась, что давно не была на свидании ― более полутора лет.

«Очень круто, что проект в моей жизни происходит именно сейчас. Когда у меня долго не было отношений. Но я хочу, чтобы вся энергия, которая во мне накопилась, вырвалась просто!».

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Напоследок Холостячка рассказала, почему не сложились ее прошлые отношения.

«Я отпустила прошлое! Ранее я встретила абьюзера, нарцисса. Сначала это были лучшие отношения в моей жизни. А потом он начал говорить мне, что я бездарь, некрасивая, что у меня животик появился. “Необходимо тебе сходить в спортзал, прокачаться”. И я поверила, что я некрасивая, недостаточно женственная. Думала, вдруг он меня бросит, уйдет от меня… Это были сложные отношения. Я устала страдать. Я поняла, что я красивая девушка, не должна замыкаться на одном человеке, который меня постоянно прессует и который меня заставил поверить, что я чего-то недостойна», — откровенничает Злата.

И в будущем Холостячка видит такие отношения, ради которых ей не придется отказываться от сцены, музыки, ведь она рождена, чтобы петь.

«Это будет взрывной и страстный проект», — подытожила Холостячка.

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