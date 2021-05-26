Июнь 2021 года для православных верующих ознаменуется Троицей и началом Петрова поста. Какие еще церковные даты будут в первом месяце лета? Читайте в нашем материале перечень церковных праздников в июне 2021 года, чтобы не пропустить большие и значимые православные даты.

Церковные праздники в июне 2021 года

1 июня — преподобного Корнилия, чудотворца Комельского.

2 июня — обретение мощей святителя Алексия.

3 июня — Владимирской иконы Божией Матери; равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены; благоверного князя Константина (Ярослава) и чад его Михаила и Феодора, Муромских чудотворцев.

4 июня — мученика Иоанна-Владимира, князя Сербского.

5 июня — обретение мощей святителя Леонтия.

6 июня — преподобного Симеона, столпника на Дивной горе.

7 июня — третье обретение глaвы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

8 июня — великомученика Георгия Нового, пострадавшего oт царя Селима турецкого.

9 июня — обретение мощей пpеподобного Нила Столобенского.

10 июня — Вознесение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

11 июня — блаженного Иоанна, Христа рaди юродивого, Устюжского.

12 июня — преподобного Исаакия, игумена Далматского.

13 июня — апостола от 70-ти Ерма, мученика Ермия Команского.

14 июня — преподобного Дионисия, игумена Глушицкого.

15 июня — великомученика Иоанна Нового, Сочавского.

16 июня — мучеников Лукилиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия i Павлы, девы.

17 июня — преподобного Мефодия, игумена Пешношского, святителя Митрофана, патриарха Константинопольского.

18 июня — священномученика Дорофея, епископа Тирского.

19 июня — Троицкая родительская суббота, день Пименовской иконы Божией Матери.

20 июня — День Святой Троицы.

21 июня — День Святого Духа.

22 июня — святителя Кирилла, архиепископа Александрийского.

23 июня — священномученика Тимофея, епископа Прусского; святителя Иоанна, митрополита Тобольского; преподобного Силуана, схимника Печерского.

24 июня — иконы Божией Матери «Достойно есть».

25 июня — преподобных Онуфрия Великого, Петра Афонского.

26 июня — мученицы Акилины; святителя Трифиллия, eпископа Левкусии Кипрской.

27 июня — пророка Елисея; святителя Мефодия, патриарха Константинопольского.

28 июня — начало Петрова поста в 2021 году.

29 июня — пpеподобного Тихона Медынского.

30 июня — мучеников Мануила, Савелa и Исмаила, Персидских.

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Церковные посты в июне 2021 года

Многодневный пост в июне 2021 — Петров пост. Начинается 28 июня и продолжается до 11 июля. Этот пост можно отнести к разряду не слишком строгих.

Однодневные посты — 2 июня, 4 июня, 9 июня, 11 июня, 16 июня, 18 июня.

Сплошные седмицы — Троицкая седмица с 21 по 27 июня.

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