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Шашлыки на карантине: Топ-3 рецепта приготовления в духовке

25.05.2021

Карантин продолжается, и поэтому 1 мая 2021 и Пасху украинцы будут встречать дома. Однако майские праздники у большинства все же ассоциируются с отдыхом на свежем воздухе и шашлыками. Как же полакомиться вкусным шашлыком на карантине? Редакция сайта STB.UA спешит на помощь! Мы подготовили для вас топ-3 рецепта шашлыка из курицы, свинины и баранины в духовке. Читайте в материале!

Майские праздники без шашлыка – не майские праздники. Однако даже соблюдая карантин и оставаясь дома, вы можете приготовить это вкусное традиционное блюдо в духовке. Для начала выберите удобный для вас способ приготовления:

  • Над углями. Для приготовления шашлыка используются настоящее угли, которые обеспечат запах дыма.
  • Со шкварками. Запах дыма можно получить с помощью шкварок, которые обжариваются под шашлыками.
  • В рукаве для запекания. Приготовление проходит в два этапа: сначала в рукаве, а потом мясо обжаривается на решетке под грилем.

Шашлык из курицы в духовке

Ингредиенты:

  • куриное филе – 400 г
  • соевый соус – 2 ст. л.
  • рисовый уксус – 2 ст. л.
  • оливковое масло – 4 ст. л.
  • пряности для шашлыка – 1 ст. л.

Приготовление:

  1. Нарезать филе полосками толщиной не более 1,5 см.
  2. Приготовить маринад: смешать масло со специями, добавить соевый соус и рисовый уксус. Мясо положить в маринад и поставить в холодильник не менее чем на 1 час.
  3. Нанизать мясо на деревянные шпажки, повторно полить маринадом.
  4. Поместить шпажки на решетку, под которой установить противень.
  5. Готовить 40 минут, несколько раз переворачивая.

Шашлык из баранины в духовке

Ингредиенты:

  • баранина – 1 кг
  • лук репчатый – 4 шт.
  • лимон – 2 шт.
  • майоран – 2 ч. л.
  • сухая мята – 2 ч. л.
  • петрушка – 1 пучок
  • болгарский перец – 4 шт.
  • оливковое масло
  • соль и перец

Приготовление:

  1. Приготовить маринад: две луковицы очистить и натереть на терке; добавить сок одного лимона, оливковое масло, специи и соль.
  2. В готовый маринад положить нарезанную баранину, перемешать и поставить в холодильник.
  3. Нанизать на шпажки мясо, чередуя его с кусочками сладкого перца и кольцами лука.
  4. Смазать маслом решетку и поместить на нее шашлык. Под низ поместить противень.
  5. Жарить при температуре 200 градусов до румяной корочки.

Шашлык из свинины в духовке

Ингредиенты:

  • свиной ошеек – 600 г
  • лук репчатый – 3 шт.
  • черный перец – ½ ч. л.
  • винный уксус – 3 ст. л.
  • соль – 1 ч. л.
  • вода – 500 мл

Приготовление:

  1. Нарезать мясо кусочками, приправить солью и перцем. Оставить на 15 минут.
  2. Приготовить маринад: в миску с мясом влить уксус, воду и перемешать. Поставить в холодильник.
  3. Нанизать мясо на шпажки, чередуя с кольцами лука.
  4. Выпекать шашлык 25 минут в духовке, регулярно переворачивая.

Оставайтесь дома и вкусных майских праздников!

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