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Лунный‌ ‌календарь‌ ‌на‌ ‌май‌ ‌2021:‌ ‌удачные‌ ‌дни‌ ‌для‌ ‌любых‌ ‌начинаний‌ ‌

24.05.2021

Знать, какой день самый благоприятный для любых начинаний, — это большой бонус. Мы всегда стремимся сделать лучше или довести начатое до конца. Но мало кто догадывается, что на все происходящее влияют небесные тела, Луна в том числе. Поэтому, чтобы запланировать свои дела на  благоприятное время, ознакомьтесь с прогнозом счастливых дней в мае 2021 года от экстрасенсов СТБ. Лунный календарь удачных дней для любых начинаний на май 2021 — в материале. 

Удачные дни в мае 2021 года

2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28 и 31 мая.

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Неблагоприятные дни в мае 2021 года

В эти дни лучше отказаться от проектов, крупных покупок и переговоров. Знайте, что Луна не находится в положении наиболее активного действия. Поэтому все начатое затянется надолго либо потерпит неудачу. 

1, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 19, 22, 23, 26, 29 и 30 мая.

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