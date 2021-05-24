Что приготовил новый день — читайте в гороскопе на 25 мая 2021 года. Как правильно провести вторник? Узнайте в астрологическом прогнозе на 25 мая 2021 года от экспертов СТБ.

Овен

В этот день кто-то настойчиво будет добиваться вашего внимания. И если уж вы его подарите, постарайтесь вникнуть в суть вопроса, иначе можете потерять свое лицо.

Телец

Пришло время что-то менять в своей жизни. Причём 25 мая ваши решения окажутся судьбоносными, а шаги ― верными. Не бойтесь спросить себя, чего же вы хотите на самом деле.

Близнецы

Вас кто-то захочет сбить с пути в этот вторник. Важно не поддаваться на провокации, а строго действовать по собственному плану.

Рак

Вам многое нужно будет успеть в этот день. Начинайте с собственных задач. Ваш альтруизм 25 мая может сыграть на руку кому-то из вашего окружения, но точно не вам.

Лев

В этот день вам необходимо будет поставить кого-то на место. Только делайте это максимально изощренно. Чем сложнее вы будете изъясняться, тем эффектнее будет результат.

Дева

Вам звезды пророчат любопытное общение. Причём даже если изначально вы не будете настроены на беседу, в результате вас все равно привлекут к ней ― и не зря.

Весы

Вас ждет бурный вторник ― как в плане дел, так и касаемо эмоций. Наслаждайтесь богатством жизненных красок. Очень скоро придётся заняться какой-то рутиной.

Скорпион

Этот день будет для вас показательным: вы сможете увидеть, кто вам друг, а кто ― просто приятель. Делайте выводы сразу, пока свежи эмоции.

Стрелец

Вас ждет непростой день. Сделать все, скорее всего, не получится. Но постараться выложиться по максимуму стоит. Если проигнорировать этот совет звёзд, можно погрязнуть в рутине.

Козерог

В этот вторник вы сможете, наконец-то, разглядеть истину. Звезды говорят, что-то давно ускользало от вас. 25 мая будьте внимательны и не игнорируйте интуицию.

Водолей

Пусть вас не смущает отсутствие понимания между вами и вашими коллегами. Стойте на своём. В конце концов ваше мнение будет принято ― не как единственно верное, но как альтернативное.

Рыбы

Вам остро нужен отдых. Звёзды уже не просто рекомендуют, а кричат об этом. Если нет возможности отправиться куда-то далеко и надолго, сделайте хотя бы небольшой перерыв для себя.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.