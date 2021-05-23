Самый масштабный песенный конкурс подошел к концу. Стало известно, кто победил на Евровидении-2021. Победу одержали представители Италии, обойдя по баллам 25 конкурентов! Чем запомнился победитель Måneskin с песней «Zitti E Buoni», и как определили, кто победит на Евровидении-2021, читайте в материале.

Победителем Евровидения-2021 стала Италия.

Måneskin — итальянская группа, в которую входят вокалист Дамиано, басистка Виктория, гитарист Томас и ударник Итан.

Участники знали друг друга со средней школы, но основали группу в 2015 году, когда они объединили свои музыкальные направления ― от рока и рэпа до регги, фанка и попа. Они взяли название своей группы от датского слова, означающего «лунный свет», как дань уважения родине их басистки Виктории.

В 2018 году группа выпустила синглы «Morirò da Re» и «Torna a casa» перед своим первым студийным альбомом, занявшим первое место в чартах, — «Il Ballo della Vita». Их успех продолжился и в 2019 году: было отыграно 66 концертов и продано 140 000 билетов на выступления в Италии и по всей Европе. Они жили в Лондоне и работали над своим новым альбомом «Teatro d’ira — Vol I».

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