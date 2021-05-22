Евровидение 2021: Литва. The Roop — «Discoteque» выступление в полуфинале
Сегодня Литва выступила на Евровидении-2021 — это группа The Roop. Песня, с которой участники будут соревноваться за победу в Роттердаме, называется «Discoteque». Детали в материале.
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Литва назвала конкурсанта, который будет представлять ее на международном песенном конкурсе в Нидерландах. Это группа The Roop. В 2018 году коллектив уже принимал участие в национальном отборе на Евровидение, но не одержал победу.
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О коллективе The Roop
Группа The Roop состоит из трех участников. Ребята описывают свой музыкальный стиль как смесь поп-рока и инди. Коллектив был создан в 2014 году, хотя его участники намного дольше работают в музыкальной индустрии. Дебютный альбом группы «To Whom It May Concern» вышел в 2015 году. С тех пор коллектив играет музыку по всему миру, от Литвы до Бельгии, от Сербии и до Бразилии.
Состоялся официальный релиз конкурсной песни 2021 года «Discoteque».
Трансляция грандиозного песенного конкурса Евровидение-2021 традиционно состоится в эфирах телеканалов СТБ и UΛ:Перший 18, 20 и 22 мая в 22:00. Комментатором будет Сергей Притула.