На Евровидении-2021 в качестве представителя Сан-Марино выступила исполнительница Senhit с песней «Adrenalina». Подробности – далее в материале.

Второй полуфинал Евровидения 2021 — смотреть онлайн

Фото — eurovision.tv

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Общественный вещатель RTV объявил, что Сан-Марино на Евровидении-2021 представит Senhit с песней «Adrenalina».

О Senhit

Певица эритрейского происхождения, родилась в Болонье и выросла в местности между итальянским городом и Сан-Марино. Ее творческий дебют состоялся в Швейцарии под руководством Андреаса Кенеша. Вскоре она стала сотрудничать с престижным автором Массимо Раньери. В сезоне 2001–2002 гг. она была главной героиней мюзикла «Король лев», который принес ей успех в Германии.

Слушайте песню «Adrenalina» участницы от Сан-Марино Senhit, которая представит свою страну на конкурсе Евровидение-2021.

Трансляция финала грандиозного песенного конкурса Евровидение-2021 традиционно состоится в эфирах телеканалов СТБ и UА: Перший 22 мая в 22:00, а также онлайн на сайте stb.ua. Комментатором будет Сергей Притула.

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