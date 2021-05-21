Как не потерять стиль и оставаться всегда в тренде? Ведь одного гардероба для этого мало! Чтобы быть самой модной штучкой, нужно следить за всеми новинками, и макияжем в том числе. Читайте в нашем материале о том, какой макияж будет модным в 2021 году.

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Макияж 2021: Лиловые тона

На последних показах у многих модных брендов модели гордо демонстрируют лиловые тени. А это значит, что сей цвет будет в тренде весной и летом 2021 года. И это здорово, ведь лиловый — практически универсальный цвет, который подходит как блондинкам, так и брюнеткам!

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Трендовый макияж 2021: Неоновые тени

Неоновый цвет уже несколько сезонов не уходит из модных трендов, однако в предстоящем сезоне акценты будут слегка смещены. В 2021 году для создания модного образа достаточно подсветить каплей неоновых теней уголки глаз или оставить неоновый штрих на верхнем веке. К слову, неон будет в моде еще достаточно долго, так что можно смело прикупить себе небольшую палитру.

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Модный макияж 2021: Фуксия на губах

В сезоне 2021 «нюдовый» макияж глаз с яркими губы несколько преобразится. Теперь вместо красного можно и нужно использовать фуксию! Для этой фишки не нужно специальных навыков! Просто купите любую яркую помаду с холодным голубоватым подтоном — не прогадаете.

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Макияж 2021: Пастель

Пастель также продолжает уверенно держать свои позиции, и пробудет она с нами еще очень долго. Четкие стрелки, будто нарисованные мелками, — абсолютный must этого года. При этом они вовсе не обязательно должны быть строгими и минималистичными — разнообразные узоры и тени с блестками — то, что доктор прописал!

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Макияж 2021: Блестки и глиттер

Макияж в стиле героев молодежного сериала «Эйфория» продолжает завоевывать модные показы всего мира. Глиттер на лице можно рассыпать где угодно. И чем больше, тем лучше! Только все же знайте меру. Такой макияж прекрасно подойдет для модной вечеринки.

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Разноцветный макияж

Еще один нестандартный прием — тени разного цвета на глазах! Ну, а если такой прием для вас слишком смелый, можете просто миксовать несколько цветов на одном веке. Кстати, такую же фишку можно проделать и с макияжем губ: одна губа — розовая, а вторая — красная!

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Макияж 2021: Легкая дымка

В сезоне 2021 всем модницам стоит отказаться от смоки айз и отдать предпочтение легкости и натуральности. В топе воздушная, полупрозрачная дымка, едва прикрывающая веки. Самые модные цвета — серый и голубой.

Макияж в 2021 году: Цветные ресницы

Яркие ресницы уже давно завладели сердцами всех модниц. Однако в сезоне 2021 к такому трюку можно прибегать не только на праздники. Такой макияж успел стать всесезонным трендом, а все уважаемые бьюти-бренды включили цветную тушь в постоянные коллекции. В 2021 году в ход идут яркие оттенки — желтый, зеленый, розовый.

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