Мужские стрижки уже очень давно перестали ограничиваться размытым определением «Мне попроще и покороче»! Сегодня разновидностей мужских модельных причесок чуть ли не столько же, сколько и решений для девушек. И эта тенденция усилилась: мужские стрижки 2021 становятся еще более брутальными, молодежными и необычными!

В каждой модной мужской стрижке 2021 будут присутствовать следующие элементы:

укороченные или выбритые виски;

челка набок или отсутствует;

укороченные или выбритые волосы на затылке;

нарочитая небрежность в линиях;

асимметрия.

Модные мужские стрижки 2021

Старый излюбленный способ — просто побриться налысо — давно ушел в прошлое! Даже самые короткие мужские стрижки 2021 становятся все более необычными и оригинальными, подчеркивая индивидуальные особенности своих обладателей.

Кроп (цезарь)

Практичный и очень простой в укладке кроп смещает с олимпа мужских стрижек 2021 более сложный во всех смыслах андеркат. Укладывать кроп проще простого: нанесите на пряди горошину моделирующей помады, а затем расчешите гребнем с редкими зубцами — сначала по диагонали от правой стороны затылка к левому краю лба, а затем наоборот. Получится стильный текстурный узор.

Бокс и полубокс

Бокс и полубокс приобрели еще более яркие очертания. Перепад между длинами становится более очевидным, а мастера изобретают дополнительные способы усилить характер владельца модной мужской стрижки: например, выбривая на затылке необычные узоры.

Милитари-британка

В 2021 году самой популярной вариацией мужской прически британки станет брутальная милитари-версия: недлинная многослойная челка, коротко стриженный затылок и ярко выраженный пробор. Что ж, стилисты сделали ставку на самую мужественную и практичную модель — с такой стрижкой удобно и в офисе, и в спортзале. Похоже, мужская стрижка 2021 года — британка — как никогда оправдывает свое название.

Канадка

Родственница британки, но с более плавными переходами от уровня к уровню — вот отличительные черты этой модной мужской стрижки. 2021 пощадил главные особенности прически, добавив к основному модный зачес челки набок!

Андеркат с пробором

Модной стрижке андеркат для мужчин в 2021 году предстоит обзавестись ярко выраженным пробором, разделяющим два берега — удлиненные пряди и очень короткие. Выглядит стильно и даже немного угрожающе: хороший вариант для уверенных в себе ребят!

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