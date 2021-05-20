Макияж — одно из самых главных оружий любой уважающей себя женщины. И если с вечерним мейком все более-менее понятно, то вот с дневным немного сложнее. Как правильно сделать легкий повседневный макияж? Какие цвета в тренде в 2021 году? Ответы на все эти вопросы вы найдете в нашем материале.

Больше по теме: Дневной макияж 2021: главные тренды, цвета и техники

В 2021 году дизайнеры сделали акцент на женскую натуральность. Так что смело откладывайте в сторону накладные ресницы. Максимальная естественность — залог неповторимой женственности.

При выборе теней стоит отдавать предпочтение легким и неброским тонам, максимально приближенным к естественным тонам кожи. От контуринга также стоит отказаться. Лучше просто подчеркнуть природные черты лица.

Для того, чтобы добиться этой самой естественности, визажисты рекомендуют использовать холодные оттенки. Также уместны серебристый шиммер, нежный полупрозрачный блеск для губ. Однако такими тонами нужно пользоваться очень аккуратно, иначе есть шанс превратиться в Снежную Королеву.

Больше по теме: Брови 2021: модные тенденции

Модный легкий макияж 2021 года предполагает использование нежных, не слишком ярко выраженных тонов. Свежие розовые, лиловые оттенки для губ, натуральные нежно-розовые либо персиковые румяна, тени с некоторым отливом металлики. Эти цвета и тона обязательно должны поселиться в косметичке каждой модницы.

И главное, не бойтесь экспериментировать. Если вы не представляете себя в новом образе, значит пришло время перемен. Только так можно достичь идеального результата.

Читайте нас также в Viber и Telegram.