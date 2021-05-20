Гороскоп на 21 мая 2021 года поможет определиться с правильным решением. Кому стоит быть более внимательным, а кто должен развивать свои навыки и стремиться к лучшему? Читайте гороскоп на 21 мая 2021 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Прекрасный день. Вы будете полны сил и энергии. Любое начатое дело, даже самое сложное, пойдет очень легко. Однако звезды советуют не планировать наперед, а посмотреть, что получится.

Телец

Не пытайтесь делать сто дел одновременно. Все равно у вас ничего не получится. Остановитесь на самых важных, а дела помельче просто делегируйте.

Близнецы

Если Близнецы не упустят возможность, то смогут заработать уважение коллег. Также есть смысл подумать о дополнительном заработке или реализации мечты.

Рак

Немного сложный и насыщенный день. Однако, несмотря на спешку, вы успеете сделать все, даже мелкие дела. Вечер проведите в кругу семьи.

Лев

Вас ждет очень насыщенный день. Однако в погоне за мечтой постарайтесь не упустить важные детали. Больше веры в себя. Только тогда у вас все получится.

Дева

Не бойтесь перемен. Они принесут вам только лучшую жизнь. Да, это страшно, но без риска невозможно добиться положительных изменений. Для успокоения души подстелите себе соломки.

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Весы

Прекрасный день для налаживания деловых контактов и встреч с друзьями. Однако если ваши планы резко изменятся, пускай так и будет. Судьба готовит вам приятный сюрприз.

Скорпион

Вы немного устали от быта, однако от него вам убежать не удастся. Что ж, взрослая жизнь ― она такая. Иногда нужно идти на компромиссы.

Стрелец

Вы смело можете мечтать! С самого утра вас ожидает приятное знакомство, которое может сулить долгие и гармоничные отношения. Присмотритесь к окружающим. Ваша судьба совсем рядом.

Козерог

В сложной ситуации вы смело можете обратиться за помощью к близким. Прислушайтесь к советам более опытных людей. Это не значит, что нужно слепо следовать их указаниям, но послушать мудрые речи можно.

Водолей

Если вам что-то интересно, то вы отдаетесь этому делу до последней капли. Однако не стоит зацикливаться на чем-то одном. Развивайте свою полифункциональность.

Рыбы

Займитесь творчеством или какими-то поделками, это даст вам ощущение гармонии. Если что-то сегодня вас рассердит, постарайтесь не принимать это близко к сердцу. Уже завтра все наладится.

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