Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Евровидение-2021: выступления участников во втором полуфинале конкурса (ВИДЕО)

20.05.2021

Сегодня, 20 мая, состоялся второй полуфинал конкурса Евровидение-2021. Предлагаем ознакомиться с номерами стран-участниц второго полуфинала. Смотрите видео выступлений прямо сейчас!

Во втором полуфинале выступили 17 участников:

Сан-Марино: Senhit – «Adrenalina»


Эстония: Uku Suviste – «The Lucky One»


Чехия: Benny Cristo – «omaga»


Греция: Stefania – «Last Dance»


Австрия: Vincent Bueno – «Amen»


Польша: RAFAŁ – «The Ride»


Молдова: Natalia Gordienko – «Sugar»


Исландия: Daði og Gagnamagnið – «10 Years»


Сербия: Hurricane – «Loco Loco»


Грузия: Tornike Kipiani – «You»


Албания: Anxhela Peristeri – «Karma»


Португалия: The Black Mamba – «Love Is On My Side»


Болгария: Victoria – «Growing Up Is Getting Old»


Финляндия: Blind Channel – «Dark Side»


Латвия: Samanta Tina – «The Moon is Rising»


Швейцария: Gjon’s – «Tears Tout l’Univers»


Дания: Fyr & Flamme – «Øve Os På Hinanden»


Напомним, 65-й песенный конкурс Евровидение-2021 проходит в Нидерландах 18−22 мая. Выступают артисты в двух полуфиналах. Трансляция грандиозного финала песенного конкурса Евровидение-2021 традиционно состоится в эфирах телеканалов СТБ и UA: Перший 22 мая в 22:00, а также онлайн на сайте stb.ua. Комментатором будет Сергей Притула.

Больше по теме: Евровидение-2021: все песни стран-участниц международного конкурса

Фото: eurovision.tv

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить