Евровидение-2021: выступления участников во втором полуфинале конкурса (ВИДЕО)
20.05.2021
Сегодня, 20 мая, состоялся второй полуфинал конкурса Евровидение-2021. Предлагаем ознакомиться с номерами стран-участниц второго полуфинала. Смотрите видео выступлений прямо сейчас!
Во втором полуфинале выступили 17 участников:
Сан-Марино: Senhit – «Adrenalina»
Эстония: Uku Suviste – «The Lucky One»
Чехия: Benny Cristo – «omaga»
Греция: Stefania – «Last Dance»
Австрия: Vincent Bueno – «Amen»
Польша: RAFAŁ – «The Ride»
Молдова: Natalia Gordienko – «Sugar»
Исландия: Daði og Gagnamagnið – «10 Years»
Сербия: Hurricane – «Loco Loco»
Грузия: Tornike Kipiani – «You»
Албания: Anxhela Peristeri – «Karma»
Португалия: The Black Mamba – «Love Is On My Side»
Болгария: Victoria – «Growing Up Is Getting Old»
Финляндия: Blind Channel – «Dark Side»
Латвия: Samanta Tina – «The Moon is Rising»
Швейцария: Gjon’s – «Tears Tout l’Univers»
Дания: Fyr & Flamme – «Øve Os På Hinanden»
Напомним, 65-й песенный конкурс Евровидение-2021 проходит в Нидерландах 18−22 мая. Выступают артисты в двух полуфиналах. Трансляция грандиозного финала песенного конкурса Евровидение-2021 традиционно состоится в эфирах телеканалов СТБ и UA: Перший 22 мая в 22:00, а также онлайн на сайте stb.ua. Комментатором будет Сергей Притула.
Больше по теме: Евровидение-2021: все песни стран-участниц международного конкурса
Фото: eurovision.tv
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