Матча-латте пользуется огромной популярностью во всем мире, и это не просто так. Благодаря полезным свойствам чая матча этот напиток не только вкусен, но и полезен. Как же приготовить матча-латте дома? Пошаговый рецепт от суперфиналиста «МастерШеф. Профессионалы» Юрия Негрича читайте в материале.

Ингредиенты для 1 порции:

фильтрованная горячая вода — 60—80 мл

порошковый чай матча — 2—3 г

молоко — 150 мл

мед или сахар — по вкусу

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Приготовление:

Насыпьте 2 г матча (1/2 чайной ложки) в широкую чашку или миску. Залейте матча водой, прогретой до 80 °С. Взбейте смесь с помощью венчика , чтобы получилась густая паста с пузырьками на поверхности. Главное, чтобы готовая смесь была однородной и без комочков. Добавьте мед, сахар или любой другой подсластитель по вкусу и тщательно перемешайте. Закипятите молоко и остудите его до 80 °С. Р учным или автоматическим капучинатором взбейте молоко до густой стойкой пены. Аккуратно введите в пасту матча подготовленное молоко.

Приятного аппетита!

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