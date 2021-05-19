Гороскоп на 20 мая 2021 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кому нужно подумать о будущем, а кого ждет небольшое разочарование? Читайте гороскоп на 20 мая от экстрасенсов СТБ.

Овен

Сложный день. Велика вероятность получить травму, поэтому представителям знака стоит быть крайне осторожными. Также стоит прекратить тратить деньги. Они могут понадобиться.

Телец

Тельцам предстоит очень важный разговор с близкими людьми. Вероятно, нужно будет уступить и дать возможность другим совершить ошибку. Поймите: каждому нужно набить свои шишки.

Близнецы

Прекрасный день для промежуточного подведения итогов. Возможно, вам захочется сменить работу или повысить свою квалификацию. Появится желание выйти из зоны комфорта и попробовать что-то новое.

Рак

Неоднозначный день. Есть вероятность финансовых потерь, а также ссоры с любимым человеком. Следите за своими словами, иначе можете сильно обидеть окружающих.

Лев

День размышлений и планирования будущего. Не давайте советов и не лезьте с помощью туда, где вас видеть не хотят. Займитесь лучше собой.

Дева

Вам захочется острых ощущений. Однако не стоит их искать, не подумав прежде о последствиях. Иногда синица в руках лучше.

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Весы

Опасный день, который грозит вам ссорами и конфликтами. Может возникнуть сильная усталость. Не делайте того, чего не хотите. Лучше уединитесь со своими мыслями и хорошенько обдумайте сложившуюся ситуацию.

Скорпион

Звезды не исключают появления на вашем пути небольших трудностей, особенно если новые замыслы относятся к разряду рискованных. Постарайтесь не совершать необдуманных поступков.

Стрелец

Вам стоит подумать о планах на будущее. Не исключены небольшие разочарования в личной жизни, однако это совсем не значит, что вы будете одиноки до конца своих дней. Просто еще не пришло время.

Козерог

В любой непонятной ситуации вам стоит полагаться только на себя. Если нужно попросить помощи, обратитесь к родственникам, но не к знакомым. Также звезды рекомендуют не давать деньги в займы.

Водолей

День благоприятный для занятий любимым делом, особенно для людей творческих профессий. Не бойтесь экспериментировать. Кто знает, возможно, вы сотворите шедевр.

Рыбы

Сумбурный день. Вероятны срочные командировки или незапланированные поездки. Будьте внимательны в пути и не полагайтесь на помощь незнакомцев.

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