Вот и закончился первый полуфинал Евровидения-2021! Кто прошел в финал песенного конкурса из уже выступивших исполнителей? Каковы результаты голосования от 18.05.2021? Подробнее читайте в материале.

Евровидение 2021. Смотреть первый полуфинал от 18.05.2021

Сегодня свои композиции представили участники из 16 стран: Литвы, Словении, России, Швеции, Австралии, Северной Македонии, Ирландии, Кипра, Норвегии, Хорватии, Бельгии, Израиля, Румынии, Азербайджана, Украины и Мальты.

Все телезрители Евровидения-2021 уже знают результаты голосования. Но для тех, кто пропустил это событие, мы коротко расскажем, как все происходило.

По результатам оценки судей и зрительского голосования от 18.05.2021 в финал Евровидения-2021 проходят:

Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия, Украина.

Финал Евровидения-2021 состоится 22 мая. Смотрите выступления лучших артистов в прямом эфире на телеканале СТБ!

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