Евровидение-2021: кто прошел в финал 18.05.2021
19.05.2021
Во вторник, 18 мая, завершился первый полуфинал Евровидения-2021. Свои композиции представили участники из 16 стран: Литва, Словения, Россия, Швеция, Австралия, Северная Македония, Ирландия, Кипр, Норвегия, Хорватия, Бельгия, Израиль, Румыния, Азербайджан, Украина и Мальта.
В финал конкурса Евровидение-2021 прошли лишь 10 участников:
Норвегия: TIX – «Fallen Angel»
Израиль: Eden Alene – «Set Me Free»
Россия: Manizha – «Russian Woman»
Азербайджан: Efendi – «Mata Hari»
Мальта: Destiny – «Je Me Casse»
Литва: The Roop – «Discoteque»
Кипр: Elena Tsagrinou – «El Diablo»
Швеция: Tusse – «Voices»
Бельгия: Hooverphonic – «The Wrong Place»
Украина: Go_A – «SHUM»
Во втором полуфинале выступят 17 участников в таком порядке:
- Сан-Марино: Senhit – «Adrenalina»
- Эстония: Uku Suviste – «The Lucky One»
- Чехия: Benny Cristo – «omaga»
- Греция: Stefania – «Last Dance»
- Австрия: Vincent Bueno – «Amen»
- Польша: RAFAŁ – «The Ride»
- Молдова: Natalia Gordienko – «Sugar»
- Исландия: Daði og Gagnamagnið – «10 Years»
- Сербия: Hurricane – «Loco Loco»
- Грузия: Tornike Kipiani – «You»
- Албания: Anxhela Peristeri – «Karma»
- Португалия: The Black Mamba – «Love Is On My Side»
- Болгария: Victoria – «Growing Up Is Getting Old»
- Финляндия: Blind Channel – «Dark Side»
- Латвия: Samanta Tina – «The Moon is Rising»
- Швейцария: Gjon’s – «Tears Tout l’Univers»
- Дания: Fyr & Flamme – «Øve Os På Hinanden»
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