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Евровидение-2021: кто прошел в финал 18.05.2021

19.05.2021

Во вторник, 18 мая, завершился первый полуфинал Евровидения-2021. Свои композиции представили участники из 16 стран: Литва, Словения, Россия, Швеция, Австралия, Северная Македония, Ирландия, Кипр, Норвегия, Хорватия, Бельгия, Израиль, Румыния, Азербайджан, Украина и Мальта.

В финал конкурса Евровидение-2021 прошли лишь 10 участников:

Норвегия: TIX – «Fallen Angel»

Израиль:  Eden Alene – «Set Me Free»

Россия: Manizha – «Russian Woman»

Азербайджан: Efendi «Mata Hari»

Мальта: Destiny – «Je Me Casse»

Литва: The Roop – «Discoteque»

Кипр: Elena Tsagrinou – «El Diablo»

Швеция: Tusse – «Voices»

Бельгия: Hooverphonic – «The Wrong Place»

Украина: Go_A – «SHUM»

Во втором полуфинале выступят 17 участников в таком порядке:

  1. Сан-Марино: Senhit – «Adrenalina»
  2. Эстония: Uku Suviste – «The Lucky One»
  3. Чехия: Benny Cristo – «omaga»
  4. Греция: Stefania – «Last Dance»
  5. Австрия: Vincent Bueno – «Amen»
  6. Польша: RAFAŁ – «The Ride»
  7. Молдова: Natalia Gordienko – «Sugar»
  8. Исландия: Daði og Gagnamagnið – «10 Years»
  9. Сербия: Hurricane – «Loco Loco»
  10. Грузия: Tornike Kipiani – «You»
  11. Албания: Anxhela Peristeri – «Karma»
  12. Португалия: The Black Mamba – «Love Is On My Side»
  13. Болгария: Victoria – «Growing Up Is Getting Old»
  14. Финляндия: Blind Channel – «Dark Side»
  15. Латвия: Samanta Tina – «The Moon is Rising»
  16. Швейцария: Gjon’s – «Tears Tout l’Univers»
  17. Дания: Fyr & Flamme – «Øve Os På Hinanden»

Больше по теме: Группа Gо_А: «Конкурс Евровидение научил нас соблюдать дедлайны, но не правила»

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