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День вышиванки: мировые звезды в украинском национальном наряде

19.05.2021

20 мая Украина будет отмечает День вышиванки в 2021 году. Вне сомнения, это один из самых красивых национальных нарядов во всем мире. А чтобы доказать это, редакция сайта STB.UA собрала подборку фото мировых знаменитостей, которые также отдали предпочтение вышиванке. Все подробности смотрите в материале. 

вышиванка

Издревле вышиванка считалась оберегом от зла. Именно поэтому сорочки украшали узорами на рукавах, воротниках, подоле так, чтобы рисунок касался тела. Поэтому не удивительно, что мировые звезды выбирают для себя такую одежду. 

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Кейт Миддлтон

Герцогиня Кембриджская похожа на настоящую украинскую девушку.

вышиванка

Билли Айлиш

Билли Айлиш показала прекрасный пример, как может выглядеть современная украинская девушка. 

вышиванка

Меган Маркл

Меган Маркл смотрится очень гармонично в вышиванке.

вышиванка

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес прекрасна в любом образе. Особенно в вышиванке. Очень стильно! 

вышиванка

Адель

Адель очень идет вышиванка. Образ получился необычайно нежный.

вышиванка

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Деми Ловато

Красота в простоте. Вот как можно сочетать традиционный наряд в повседневной жизни. 

вышиванка

Дита фон Тиз

Эпатажная Дита фон Тиз очень органична в вышиванке. От украинки не отличить. 

вышиванка

Кейт Мосс

Супермодель знает толк в высокой моде. И вышиванка — яркое тому доказательство!

вышиванка

Лана Дель Рей

Вышиванка — отличный выбор для светских мероприятий. 

вышиванка

Сандра Баллок

И для красной дорожки — тоже! 

вышиванка

Мила Кунис

Украинская красавица в национальном наряде. Что может быть лучше!

вышиванка

Николь Кидман

Голливудские звезды часто выбирают вышиванки. Еще бы! Какая красота! 

вышиванка

Холли Берри

Вышиванка и джинсы ‒ стильно и очень красиво. 

вышиванка

Кэти Холмс

Еще один пример сочетания традиционного наряда в повседневной жизни. 

Риз Уизерспун

Жарким летним днем на отдыхе блондинка в законе выглядит обворожительно. 

вышиванка

Тейлор Свифт

Вышиванка ‒ универсальная одежда для любого случая. 

вышиванка

Принцесса Дании Мари

Еще один представитель королевской семьи в вышиванке. 

вышиванка

Джекки Чан

А вот Джекки Чан в вышиванке смотрится очень круто. Настоящий мужчина! 

вышиванка

Ричард Бренсон

Вышиванке все возрасты покорны! 

вышиванка

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