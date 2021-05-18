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Украина в десятке: букмекеры обновили свои прогнозы касательно Евровидения-2021

18.05.2021

Согласно новому прогнозу, опубликованному на сайте конкурса, победителем Евровидения-2021 может стать группа из Италии Måneskin с песней «Zitti e buoni». Лидер прошлых букмекерских прогнозов, француженка Barbara Pravi, опустилась на вторую строчку. На третьем месте — представительница Мальты Destiny.

Представители Исландии Daði & Gagnamagnið и исполнительница из Кипра Elena Tsagrinou расположились на четвертой и пятой строчках соответственно. Украина поднялась в букмекерской таблице. Группа Go_A сдвинулась с девятой строчки на восьмую.

Напомним, что 18, 20 и 22 мая в 22:00 состоится грандиозный песенный конкурс Евровидение в эфирах телеканалов СТБ и UА: Перший. В эфире СТБ уже по доброй традиции трансляцию конкурса комментирует Сергей Притула. 

Больше по теме: Евровидение 2021. Онлайн-трансляция первого полуфинала от 18.05.2021

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