Можно ли обмануть полиграф?

Каждого любопытного человека интересует ответ на вопрос: что такое полиграф, можно ли его обмануть и кого никогда не допустят к тестированию. На все эти вопросы эксклюзивно для STB.UA отвечает исполнительный директор Всеукраинской ассоциации полиграфологов Владимир Ведмидь. Все детали читайте в материале!

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Владимир, наука не стоит на месте. Что изменилось за последние несколько лет в тестировании людей на полиграфе и в подходе к нему?

С научно-методической точки зрения — абсолютно ничего. Ложь проявляется такими же методами, как и раньше. Однако теперь требования к специалистам повысились. Полиграфолог должен иметь надлежащее образование, подтвержденное документом учебного заведения.

А изменились требования к самому тестированию, к вопросам?

Скажем так, они усилились. И это закономерно. Ведь с ростом спроса повышается конкуренция на рынке и растет количество предложений. Клиент выбирает лучших. Поэтому специалисты начинают совершенствовать свои навыки, повышать квалификацию, применять оборудование, соответствующее ДСТУ, и, как следствие, выдавать качественный результат.

Кажется, сегодня уже чуть ли не каждый второй проходил в своей жизни полиграф…

Спрос на проверки действительно вырос в разы! Люди их используют как в бизнесе — перед оформлением человека на работу, например, так и в личной жизни — во время выяснения личных вопросов или для выявления супружеской измены. Эффективность инструмента обусловила широкое его применение при расследованиях преступлений. Само тестирование на полиграфе помогает за короткий период времени узнать много важной для себя правды.

Какие требования к человеку, который проходит тестирование?

Есть целый перечень противопоказаний, но, если коротко, то на полиграф не допускаются люди с психиатрическими болезнями, под действием алкоголя, наркотиков или других действующих на психику препаратов. Перед прохождением полиграфа человек должен хорошо отдохнуть, чтобы не быть усталым, и заранее избавиться от любой резкой боли (например, зубной или головной).

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А насколько сложнее или, наоборот, легче работать сейчас с людьми, которые садятся в кресло?

С каждым годом в открытых источниках появляется все больше информации о способах противодействия, обмана полиграфа. Учитывая это, работать становится труднее, но интереснее. Ведь мы сами все эти методы знаем, анализируем и учимся проявлять. Полиграфолог-профессионал с должным образованием и оборудованием обнаружит противодействие и сделает правильный вывод.

Как, собственно, появляется ПРАВДА и ЛОЖЬ?

Что касается выявления лжи на полиграфе, то прибор фиксирует физиологические изменения в теле человека, который тестируется. Дыхание, кровяное давление, биотоки мозга, сердца, мышц и тому подобное. Целенаправленно контролировать все это человек не может. Мы не способны управлять памятью и своими реакциями. А, следовательно, ложь всплывет.

Насколько часто бывает так, что человек сам не распознает, где говорит правду, а где — врет?

Очень редко. Это уже психические расстройства, или ответы двоякие, субъективные, неразличимые вопросы, которые мы не выносим на тест. А вот пытаться скрыть правду, прикрываясь «непониманием», и надеяться, что она не определится, не стоит. Конечно, бывает так, что правда могла и забыться. Но такое случается крайне редко. Если человек что-то украл, или кого-то убил, или изменил в браке, то такие факты он точно запомнит надолго.

Больше о том, как распознать ложь, смотрите в психологическом реалити «Детектор лжи»!

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