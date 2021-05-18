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Календарь садовода-огородника на май 2021 года

18.05.2021

Лунный календарь садовода-огородника на май 2021 года поможет определить благоприятные и неблагоприятные дни месяца для посадки растений и ухода за ними. Когда можно сеять семена, а в какие дни лучше отложить все работы и просто отдохнуть? Читайте в нашем материале лунный календарь садовода-огородника на май 2021 года. 

календарь садовода-огородника

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Лунный посевной календарь на май 2021 

12 мая — благоприятные дни для посадки корнеплодов. Также можно заниматься высадкой рассады в теплицы и уничтожать мелкие сорняки. В саду же можно начать высаживать деревья и некоторые цветы. 

34 мая — в эти дни лучше отказаться от любых работ в саду и огороде. Это время стоит посвятить отдыху. Если уж выбора нет, то правильно заниматься только окучиванием. Ни в коем случае нельзя ничего высаживать — все равно растения не приживутся. 

57 мая — прекрасные дни для высадки рассады: томаты, перец, баклажаны, огурцы, капуста. Также нужно посадить картофель. 6 мая лучше заняться посевом семян и пересадкой растений. Также в эти дни можно смело высаживать деревья и кусты.

89 мая — неблагоприятные дни для посева и прополки. Посвятите это время отдыху и планированию будущей работы в саду и огороде. 

1012 мая — период новолуния. В это время все растения становятся уязвимыми, поэтому не стоит работать с ними в эти три дня. Однако можно провести раскорчевку старых и больных плодовых кустарников и деревьев.

1314 мая — это время лучше посвятить посадке растений, имеющих длинный, вьющийся стебель: дыни, арбузы, тыквы, горох, фасоль. Также рекомендуется удалять пасынки на овощных растениях и ненужные завязи. Можно окучивать и высаживать цветы, а также кустарники. 

календарь садовода-огородника

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1517 мая — самое благоприятное время для посева, посадки и пересадки практически всех культур. Смело доделывайте то, что не успели. Также можно высаживать кустарники, клубнику, цветы и собирать лекарственные растения. 

1819 мая — эти дни стоит посвятить отдыху и не работать на огороде или в саду. Однако можно смело заниматься прополкой и прореживанием уже выросших растений. Также можно обрезать деревья. 

2021 мая — благоприятные дни для высадки рассады, прополки сорняков и посева укропа и петрушки. А вот замачивать семена для посадки не стоит — они могут пропасть. 

2225 мая — лучше посвятить окончанию посевных работ в огороде. Также можно посадить многолетние или лекарственные растения и некоторые виды деревьев. А вот от обработки растений ядохимикатами и обрезки деревьев лучше отказаться. 

26 мая — полнолуние. Не рекомендуется работать с растениями. 

2731 мая — в эти дни можно смело сажать картофель, чеснок, сеять семена луков, бобовых и лекарственных растений. Также можно сажать и пересаживать плодовые деревья, косить траву. А вот от обильного полива растений лучше отказаться. 

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