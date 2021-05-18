Евровидение-2021: выступления участников в первом полуфинале конкурса (ВИДЕО)
18.05.2021
Сегодня, 18 мая, состоялся первый полуфинал конкурса Евровидение-2021, в котором выступила и Украина. Предлагаем ознакомиться с номерами стран-участниц первого полуфинала. Смотрите видео выступлений прямо сейчас!
Евровидение 2021 — кто прошел в финал после первого полуфинала
Евровидение-2021: кто выступил в первом полуфинале
В первом полуфинале Евровидения-2021 выступили представители 16 стран, в том числе и украинская группа Go_A с песней «Шум».
Литва: The Roop – «Discoteque»
Словения: Ana Soklič – «Amen»
Россия: Manizha – «Russian Woman»
Швеция: Tusse – «Voices»
Австралия: Montaigne – «Technicolour»
Северная Македония: Vasil – «Here I Stand»
Ирландия: Lesley Roy – «Maps»
Кипр: Elena Tsagrinou – «El Diablo»
Норвегия:TIX – «Fallen Angel»
Хорватия: Albina – «Tick-Tock»
Бельгия: Hooverphonic – «The Wrong Place»
Израиль: Eden Alene – «Set Me Free»
Румыния: ROXEN – «Amnesia»
Азербайджан: Efendi – «Mata Hari»
Украина: Go_A – «SHUM»
Мальта: Destiny – «Je Me Casse»
Напомним, 65-й песенный конкурс Евровидение-2021 проходит в Нидерландах 18−22 мая. Выступают артисты в двух полуфиналах.
Больше по теме: Евровидение-2021: участник от Португалии The Black Mamba с песней «Love Is On My Side»
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