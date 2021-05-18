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Евровидение-2021: выступления участников в первом полуфинале конкурса (ВИДЕО)

18.05.2021

Сегодня, 18 мая, состоялся первый полуфинал конкурса Евровидение-2021, в котором выступила и Украина. Предлагаем ознакомиться с номерами стран-участниц первого полуфинала. Смотрите видео выступлений прямо сейчас!

Евровидение 2021 — кто прошел в финал после первого полуфинала

Евровидение-2021: кто выступил в первом полуфинале

В первом полуфинале Евровидения-2021 выступили представители 16 стран, в том числе и украинская группа Go_A с песней «Шум». 

Литва: The Roop – «Discoteque»

Словения: Ana Soklič – «Amen»


Россия: Manizha – «Russian Woman»


Швеция: Tusse – «Voices»


Австралия: Montaigne – «Technicolour»


Северная Македония: Vasil – «Here I Stand»


Ирландия: Lesley Roy – «Maps»


Кипр: Elena Tsagrinou – «El Diablo»


Норвегия:TIX – «Fallen Angel»


Хорватия: Albina – «Tick-Tock»


Бельгия: Hooverphonic – «The Wrong Place»


Израиль: Eden Alene – «Set Me Free»


Румыния: ROXEN – «Amnesia»


Азербайджан: Efendi – «Mata Hari»


Украина: Go_A – «SHUM»


Мальта: Destiny – «Je Me Casse»


Напомним, 65-й песенный конкурс Евровидение-2021 проходит в Нидерландах 18−22 мая. Выступают артисты в двух полуфиналах.

Больше по теме: Евровидение-2021: участник от Португалии The Black Mamba с песней «Love Is On My Side»

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