Вот и наступила дата первого полуфинала Евровидения-2021. Напоминаем, что старт песенного конкурса состоится сегодня, 18 мая, в 22:00. В финал пройдут 10 лучших конкурсантов. Сегодня на сцене в Нидерландах выступят представители 16 стран. Смотрите список всех участников Евровидения-2021 и их композиций в нашем материале.

Участники конкурса Евровидение-2021:

Литва: The Roop – «Discoteque»

Словения: Ana Soklič – «Amen»

Россия: Manizha – «Russian Woman»

Швеция: Tusse – «Voices»

Австралия: Montaigne – «Technicolour»

Северная Македония: Vasil – «Here I Stand»

Ирландия: Lesley Roy – «Maps»

Кипр: Elena Tsagrinou – «El Diablo»

Норвегия:TIX – «Fallen Angel»

Хорватия: Albina – «Tick-Tock»

Бельгия: Hooverphonic – «The Wrong Place»

Израиль: Eden Alene – «Set Me Free»

Румыния: ROXEN – «Amnesia»

Азербайджан: Efendi – «Mata Hari»

Украина: Go_A – «SHUM»

Мальта: Destiny – «Je Me Casse»

Сан-Марино: Senhit – «Adrenalina»

Эстония: Uku Suviste – «The Lucky One»

Чехия: Benny Cristo – «omaga»

Греция: Stefania – «Last Dance»

Австрия: Vincent Bueno – «Amen»

Польша: RAFAŁ – «The Ride»

Молдова: Natalia Gordienko – «Sugar»

Исландия: Daði og Gagnamagnið – «10 Years»

Сербия: Hurricane – «Loco Loco»

Грузия: Tornike Kipiani – «You»

Албания: Anxhela Peristeri – «Karma»

Португалия: The Black Mamba – «Love Is On My Side»

Болгария: Victoria – «Growing Up Is Getting Old»

Финляндия: Blind Channel – «Dark Side»

Латвия: Samanta Tina – «The Moon is Rising»

Швейцария: Gjon’s – «Tears Tout l’Univers»

Дания: Fyr & Flamme – «Øve Os På Hinanden»

Франция: Barbara Pravi – «Voilà»

Великобритания: James Newman – «Embers»

Италия: Måneskin – «Zitti E Buoni»

Испания: Blas Cantó – «Voy A Quedarme»

Германия: Jendrik – «I Don’t Feel Hate»

Трансляция грандиозного песенного конкурса Евровидение-2021 традиционно состоится в эфирах телеканалов СТБ и UA: Перший 18, 20 и 22 мая в 22:00. Онлайн-трансляция пройдет на сайте stb.ua. Комментатором будет Сергей Притула.

