«Ultra»: KHAYAT представляет поп-альбом, разрывая собственные шаблоны

Сегодня украинский исполнитель KHAYAT представляет альбом «Ultra», который сам называет своей «духовной пробоиной». По словам артиста, кардинальные изменения в творчестве вызваны его личностным ростом и желанием писать о том, что он сам проживает каждый день, а не об абстрактных фольклорных историях.

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Название «Ultra» несет более усиливающий, префиксальный характер и трактуется как «особый», «вне», «сверхъестественный».

«Это альбом чистых, обнаженных эмоций, воспоминаний, трушных человеческих взаимоотношений и их побочных эффектов. Лучшего и худшего, что люди могут оставить друг другу. Но именно эти мелочи и красят жизнь в цвета и делают каждого из нас особенным. Я счастлив, что позволил себе разорвать собственные шаблоны и написать эту музыку, потому что настолько волнующего творческого подъема я еще не испытывал никогда», — признается артист.

В ЕР «Ultra» вошли 5 треков: «Ultra», «Шаг», «Небосвод», «Темно» и «Между нами».

Саунд-продюсером стал прогрессивный украинский музыкант Михаил Гайдай.

«Это смелая работа смелого артиста. Одной из важнейших задач было сохранить наполнение и сущность KHAYAT, трансформируя их в коммерческий саунд. Гипнотические неопоп-биты, восточные мотивы дудука и дарбуки в комбинации с хаусовым басом и уникальным вокалом — действительно горючая смесь», — рассказал музыкант.

Идеологом и создателем визуальной составляющей альбома стал талантливый украинский графический дизайнер SAVKA, известный сотрудничеством с топовыми представителями музыкальной индустрии.

«С каждым своим шагом KHAYAT трансформируется, и это не может не вдохновлять. Мы создали мир «Ultra» на грани реальности и иллюзии, мир комфорта души, особое символическое место гармонии и силы», — сообщил дизайнер.

KHAYAT — украинский музыкант и исполнитель. Финалист Национального отбора на Евровидение-2020, номинант «YUNA-2021» в категории «Лучший исполнитель», лауреат премии «Украинская песня года-2020».

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