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График магнитных бурь на май 2021 года от экстрасенсов СТБ

17.05.2021

Многие из нас воспринимают магнитные бури, как что-то несерьезное. Однако ученые давно доказали, что геомагнитная активность и солнечные вспышки  оказывают негативное влияние на здоровье человека. Читайте в нашем материале, когда произойдут магнитные бури в мае 2021 года. Тогда вы будете в курсе и сумеете подготовиться к этим непростым дням. 

график магнитных бурь 2021

Май 2021 будет относительно спокойным месяцем. Однако это не значит, что стоит забыть о своем здоровье. В последний месяц весны нас ждет несколько магнитных бурь, и одна из них вполне может оказать разрушительное влияние на организм человека. 

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График магнитных бурь на май 2021 года

5 мая стоит ждать сильную магнитную бурю, которая окажет колоссальное влияние на метеозависимых людей. Мигрень, нервозность и плохое настроение — вот неполный список обострений, с которыми нужно будет справиться. Тем же, кто страдает гипертонией и сердечной недостаточностью, стоит особо тщательно следить за состоянием своего здоровья. Лучше не перетруждаться, а полностью посвятить день отдыху.

Сильная вспышка на солнце произойдет и 1117 мая. Именно она окажет самое пагубное влияние на всех людей, даже здоровых. А вот тем, кто страдает хроническими заболеваниями или имеет проблемы со сном, лучше всего заранее позаботиться о наличии необходимых медицинских препаратов, дабы максимально сохранить свое здоровье. 

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А вот 2025 мая магнитная буря будет хоть и затяжной, но не такой разрушительной. В это время у метеозависимых людей может повыситься раздражительность и нервозность. Чтобы избежать конфликтов, старайтесь не вступать в споры и побольше отдыхайте: читайте, гуляйте или медитируйте. 

Сильная магнитная буря, которая накроет Землю 28 мая, окажет влияние на людей преклонного возраста, а также на детей. Этот день стоит по максимуму посвятить отдыху. 

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