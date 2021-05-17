Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года подскажет вам, как правильно распланировать свои дела. Больше — читайте в нашем астрологическом прогнозе.

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Овен

Отнеситесь внимательно даже к легкой простуде. Панику и тревогу бить не стоит. Но точно нужно следовать правилам личной безопасности. Не снимайте маску. Также уделяйте больше времени близким.

Телец

Эта неделя сулит вам успех и хорошее настроение. Пробуйте быть более открытыми и не стесняться своего счастья. Больше говорите и обсуждайте. Позволяйте родным давать вам советы.

Близнецы

Ближе к концу недели вы справитесь со всеми проблемами и ответите самому же себе на главные вопросы. Все проблемы останутся в прошлом, и вы вдохнете полной грудью свежий воздух.

Рак

Обида не сделает вас счастливым человеком. Запомните: все люди совершают ошибки, и даже вы небезгрешны. Попробуйте сделать первый шаг, чтобы помириться с дорогим сердцу человеком.

Лев

В начале недели необходимо будет сосредоточиться на себе. Также можете столкнуться со сложным выбором. Прислушайтесь к своему сердцу, оно уже давно знает ответ.

Весы

К концу недели получите приятный бонус. Но не засиживайтесь на работе до утра. Вы теряете связь с любимыми. Восстановите все семейные связи и отправьтесь на отдых.

Скорпион

Терпение и труд – залог успеха. А вот вашей второй половине этому стоит поучиться у вас. Попробуйте поговорить с любимым человеком и объяснить свои стремления.

Стрелец

Людей, которые заставляют вашу нервную систему бунтовать, уберите куда-то подальше. Иначе рискуете слечь с нервным срывом.

Козерог

Неделя будет не самой легкой, но вы справитесь. Нормализуйте режим сна, чтобы силы вас не покинули уже в начале недели. Также избегайте скандалов в доме. Они могут стать катализатором разрыва.

Водолей

Все то, что вы давно хотели воплотить в жизнь, стоит начать делать прямо сейчас! У вас есть время и желание. Тратьте силы на себя, на познание нового. В конце недели вас ждет прилив энергии.

Рыбы

На этой неделе для вас главное ― отыскать гармонию в себе. Если взглянуть на ситуацию пристально, ваши планы грандиозны и имеют право на жизнь.

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