Гороскоп на 18 мая 2021 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кому нужно обратить внимание на свою работу, а кто должен позаботиться о своих родителях? Читайте гороскоп на 18 мая от экстрасенсов СТБ.

Овен

Для хорошего самочувствия вам нужно всего лишь побольше отдыхать и поменьше работать. Если с этим сложно, постарайтесь взять отгул. Также откажитесь от вредной пищи.

Телец

Если вам захочется перемыть своим знакомым кости, гоните от себя эти нездоровые мысли. Иначе можете попасть в очень плохую ситуацию. Как следствие ― ссоры и конфликты с близкими людьми.

Близнецы

Вы в полном расцвете сил, однако хотите немного профилонить. Не стоит так делать, иначе вас могут понизить в должности. Зато в отношениях с любимым человеком все в ажуре.

Рак

На вашем пороге может появиться человек из прошлого. Можно поддаться воспоминаниям и на несколько мгновений погрузиться в приятные моменты. Главное ― вовремя остановиться и не забывать, что сейчас все по-другому.

Лев

Сейчас вам надо сосредоточить все свое внимание на здоровье. Откажитесь от алкоголя и отдайте предпочтение здоровому питанию и спортивным тренировкам.

Дева

Прекрасный день, чтобы встретиться с друзьями и хорошо провести время. Прогуляйтесь по городу или выпейте по чашечке чая в кафе. Вы так давно не смеялись.Не отказывайте себе в удовольствии.

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Весы

Вам стоит сосредоточить все свои силы на работе. Не отвлекайтесь, особенно на выяснения отношений с любимым человеком. Вы проблему не решите, только настроение себе и остальным испортите. Лучше взять паузу.

Скорпион

Вы так давно не отдыхали, что совсем выбились из сил. Если так дальше продолжится, то вы совсем свалитесь. Остановитесь. Всех денег не заработаешь, а вот здоровье потом восстановить будет очень сложно.

Стрелец

Вам хочется перемен. Однако звезды советуют не спешить. Иногда синица в руках лучше, чем журавль в небе. В вашем случае стоит менять свою жизнь постепенно.

Козерог

У вас будет очень удачный день. Могут поступать заманчивые предложения по бизнесу. Соглашайтесь. Новый опыт позволит выйти на более высокий уровень.

Водолей

Весь день стоит посвятить решению бытовых вопросов. Также необходимо позвонить родителям и помочь им, если потребуется. Проявите внимание к близким.

Рыбы

Замечательный день для начала новых романтических отношений. Только в пылу страсти не стоит терять голову и забывать обо всем на свете.

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