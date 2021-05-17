Финансовый гороскоп на 2021 год обещает всем знакам зодиака стабильность при соблюдении некоторых условий. Читайте в материале, что приготовил вам 2021 год в денежном плане! Подробный финансовый гороскоп на 2021 год для каждого знака зодиака составил эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Хаял Алекперов.

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Овны

Конец зимы ― начало весны ― удачное время, чтобы заложить фундамент для хорошей финансовой прибыли на весь год. Перед вами откроются новые перспективы. А вот весомые приобретения лучше отложить на конец года, чтобы избежать неоправданных трат.

Тельцы

Наступающий год сулит Тельцам удачу в решении финансовых вопросов. Вам удастся не только преодолеть трудности, но и получить прибыль от тех начинаний, которые вы заведомо считали неудачными. Главное при этом ― верить в собственный успех!

Близнецы

В первой половине года звезды настоятельно советуют Близнецам избегать финансовых сделок с людьми, в которых вы не уверены. Есть большая вероятность попасть впросак по вине партнера. Середина лета для представителей знака ― хороший период, чтобы улучшить свое благосостояние.

Раки

Наступающий год подтолкнет Раков к активным действиям. Многие представители знака задумаются о дополнительных способах заработка или даже откроют свой бизнес. В любом случае расположение звезд сулит вам успех в данном направлении. А потому пора переходить от планов к действиям.

Львы

В этом году Львам стоит держать под контролем свою тягу к спонтанным тратам. Звёзды настоятельно советуют тщательно планировать свои покупки и избегать шопинга ради развлечения. В середине года у Львов может появиться дополнительный заработок. Не стоит отказываться от такой возможности.

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Девы

В этот период многие Девы задумаются о весомых приобретениях. К примеру, о покупке недвижимости или авто. Но в таких вопросах звёзды советуют не торопиться с выбором. Есть большая вероятность прогадать с ценой. В своем выборе старайтесь отбросить эмоции и чаще прислушивайтесь к советам близких людей.

Весы

Умение Весов находить общий язык с окружающими в этом году станет их главным козырем. Представители знака могут завязать дружбу с теми людьми, которые помогут выбрать правильное направление в плане работы и улучшения финансового благосостояния.

Скорпионы

2021 год порадует Скорпионов позитивными изменениями в финансовой сфере. Представители знака могут рассчитывать на позитивный исход в решении жилищных и денежных вопросов. Так что можете смело планировать весомые инвестиции.

Стрельцы

Звезды советуют Стрельцам быть внимательнее в вопросах, которые касаются финансов. Есть риск совершенно не выгодных капиталовложений. В начале года старайтесь активнее проявлять себя в профессии. У вас есть все шансы получить не только повышение, но и прибавку к зарплате.

Козероги

В наступающем году одной из весомых проблем в жизни Козерогов может стать чрезмерная зависимость от мнения окружающих. Из-за этого есть вероятность понести денежные потери. Чтобы избежать подобной ситуации, звёзды советуют принимать решения самостоятельно. Лучше вас никто не сможет распорядиться вашими деньгами.

Водолеи

В этом году перед Водолеями откроются новые горизонты в плане заработка. И хоть первая декада 2021-го не сулит больших денежных доходов, представители знака смогут вплотную заняться планированием дальнейших целей. Чтобы во второй половине года выйти на новый финансовый уровень.

Рыбы

В вопросах финансов звёзды сулят представителям знака нежданную прибыль. Это может быть выигрыш в лотерею, доход, на который вы не рассчитывали, или возвращение долгов, о которых вы уже забыли. В любом случае, полученными средствами нужно распоряжаться экономно. Есть большая вероятность внезапных трат, связанных с семейной сферой.

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