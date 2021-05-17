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Домашние бургеры: топ-5 рецептов от участников «МастерШеф»

17.05.2021

Топ-5 несложных рецептов бургеров помогут вам удивить своих близких популярным блюдом. Секреты приготовления домашних бургеров от участников «МастерШеф» найдете в материале.

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Чизбургер

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Ингредиенты:

  • Говядина – 500 г
  • Масло – 50 г
  • Соль – 7 г
  • Специи (на ваш вкус) – 7 г
  • Масло растительное – 1 ст. л.
  • Салат (зелёный) – 4 листа
  • Помидоры – 4 кусочка
  • Солёный огурец – 4 шт.
  • Лук (красный) – 4 колечка
  • Соус (майонез домашний) – ½ стакана
  • Соус (кетчуп и горчица) – по 1 ст. л.
  • Хлеб – 4 шт.
  • Соус (вустерширский) – по вкусу
  • Уксус яблочный – по вкусу
  • Сыр – 4 ломтика

Приготовление:

  1. Приготовить соус. Смешать майонез, кетчуп, горчицу, вустерширский соус, яблочный уксус и молотый перец в блендере.
  2. Мясо и жир нарезать, добавить соль и приправы, прокрутить через мясорубку. Фарш не мять! Закрыть плёнкой миску с фаршем, и поставить в холодильник на час.
  3. Нагреть сковороду, налить в неё растительное масло и дождаться, пока масло не станет дымить. Взять 130 граммов охлаждённого фарша, придать ему форму котлеты и выложить на сковороду. Обжаривать с каждой стороны по 4—5 минут до тех пор, пока котлета не станет румяной. Когда она будет готова, положить на неё кусочек сыра.
  4. Разрезать булку пополам и подсушить её на сковороде или в тостере.
  5. Можно собирать бургер. На нижнюю часть булки положить лист салата, полить небольшим количеством соуса. Затем выложить котлету с сыром, помидор, лук, солёный огурец и накрыть верхней частью булочки.

Монте-Кристо бургер

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Ингредиенты:

  • Ветчина (прошутто) – 8 кусочков
  • Вино (белое сухое) – ½ стакана
  • Сыр твердый – 170 г
  • Мука – 2 ст. л.
  • Масло растительное – 1 ст. л.
  • Булочки для бургера – 4 шт.
  • Яйца – 2 шт.
  • Сливки – ½ стакана
  • Сахар – ½ стакана
  • Ваниль (экстракт) – 1 ч. л.
  • Соль – ¼ ч. л.
  • Грибы (шампиньоны сушеные, измельченные) – 2 ст. л.
  • Соль – 1 ст. л.
  • Перец (молотый чёрный) – 1 ч. л.
  • Говядина (говяжий фарш) – 520 г

Приготовление:

  1. Делаем сырное фондю. Налить вино в разогретую кастрюлю и довести до кипения. Смешать тёртый сыр с мукой и постепенно добавлять его небольшими горстками в кастрюлю. Перемешивать до тех пор, пока сыр полностью не расплавится. Оставить фондю на минимальном огне.
  2. Готовим чипсы из прошутто. Разогреть духовку до температуры 190°С. Выложить кусочки прошутто на смазанный маслом противень, и держать в духовке 5—6 минут до тех пор, пока они не станут хрустящими.
  3. Следующий шаг: жареные булочки. В средней ёмкости смешать яйца, сливки, сахар, соль и экстракт ванили. Окунуть в тесто каждую булочку. Разогреть масло в большой кастрюле до 185°C. Опустить булочки в масло примерно на две минуты — в результате они должны стать золотистыми.
  4. Переходим к котлетам для бургера. Смешать шампиньоны, соль и перец, добавить смесь в говяжий фарш и перемешать. Теперь разделить фарш на четыре равные части и сформировать котлеты. Выложить их на сковороду и готовить на среднем огне до того уровня прожарки, который нужен.
  5. Собираем бургер. Разрезать булочки пополам и выложить ингредиенты в таком порядке: нижняя часть булочки, котлета, одна столовая ложка сырного фондю, чипсы, верхняя булочка. Посыпать сахарной пудрой и подать с кленовым сиропом.

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Грибной бургер

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Ингредиенты:

  • Масло (оливковое) – ¼ стакана
  • Уксус (бальзамический) – ¼ стакана
  • Специи (орегано) – ¼ ч. л.
  • Соль – по вкусу
  • Перец – по вкусу
  • Лук (красный) – 4 колечка
  • Грибы (шампиньоны) – 8 шт.
  • Хлеб (булочки) – 4 шт.
  • Сыр – 4 кусочка
  • Салат (зелёный) – 4 листа

Приготовление:

  1. В отдельной миске взбить масло, уксус, орегано, щепотку соли и перца. Бросить туда шампиньоны и мариновать при комнатной температуре от 30 минут до двух часов.
  2. Разогреть гриль и выложить на него грибы, маринад не выливать — он ещё понадобится. Прожаривать каждую сторону по пять минут, пока грибы не поджарятся.
  3. Четыре кусочка красного лука макнуть в оставшийся маринад и выложить на гриль. Готовить с шампиньонами на протяжении 3—4 минут.
  4. Накрыть четыре шампиньона сыром и ждать, пока он расплавится.
  5. Соберите бургер в таком порядке: нижняя булочка, лист салата, жареный красный лук, шампиньон с расплавленным сыром, простой шампиньон и верхняя булочка.

Shake shack бургер

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Ингредиенты:

  • Соус (майонез домашний) – ½ стакана
  • Соус (кетчуп и горчица по вкусу) – 1 ст. л.
  • Огурец маринованный – 4 шт.
  • Специи (чесночный порошок) – ¼ ч. л.
  • Специи (паприка) – ¼ ч. л.
  • Перец кайенский – щепотка
  • Говяжий фарш (филе) – 230 г
  • Говяжий фарш (шейка) – 120 г
  • Говяжий фарш (грудинка) – 120 г
  • Масло подсолнечное – 2 ч. л.
  • Булочки для бургера – 4 шт.
  • Салат (зелёный) – 4 листа
  • Помидоры – 8 кусочков
  • Масло (растительное) – ½ ч. л.
  • Сыр американский – 4 кусочка
  • Соль – по вкусу
  • Перец – по вкусу

Приготовление:

  1. Сделать соус. Смешать майонез, кетчуп, горчицу, чесночный порошок, паприку, кайенский перец в блендере.
  2. Смешать фарш, после чего разделить его на четыре части и поставить в холодильник на 10 минут.
  3. Пока котлеты охлаждаются, сделать булочки. Разрезать пополам каждую и смазать маслом. Подрумянить на сковороде.
  4. Глубокую сковороду разогреть и налить масло. Щедро посыпать котлету солью и перцем, затем положить в сковороду. Использовать плоскую лопатку, чтобы сделать котлету более плоской. Готовить около двух минут, пока не появится золотистая корочка. Положить на мясо по ломтику сыра и дождаться, пока он не расплавится. После убрать котлеты с огня.
  5. Складываем бургер. На нижнюю булочку положить котлету с сыром, два кусочка помидора и лист салата. Смазать верхнюю булочку соусом и накрыть ею бургер.

Гавайский бургер

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Ингредиенты:

  • Соус (соевый) – 150 мл
  • Уксус (винный) – 1 ст. л.
  • Имбирь (сушёный) – 2 ч. л.
  • Чеснок – 2 ч. л.
  • Сахар (тростниковый) – 8—10 кубиков
  • Мёд – 1 ст. л.
  • Вода – ¼ стакана
  • Масло (растительное) – 1 ч. л.
  • Ананас – 2 колечка
  • Говядина (котлета из говяжьего фарша) – 130 г
  • Сыр (швейцарский) – 1 кусочек
  • Хлеб (булочка для бургера) – 1 шт.
  • Майонез – ½ ст. л.
  • Салат (зелёный) – 1 лист
  • Лук – 1 колечко
  • Помидоры – 1 кусочек

Приготовление:

  1. Сделать соус терияки. В небольшой кастрюле смешать соевый соус, винный уксус, имбирь, чеснок, сахар, мёд, воду и масло и варить на слабом огне в течение 5—6 минут, пока мёд с сахаром полностью не растворятся.
  2. Разогреть сковороду на среднем огне и растопить на ней растительное масло. Выложить нарезанные кольца ананаса и обжаривать в течение пяти минут с каждой стороны. Приправить котлету на вкус и выложить её в сковороду, готовить на сильном огне. Обжаривать минуты 2—3 до тех пор, пока сок не начнёт собираться на верхней части котлеты.
  3. Перевернуть и следить, чтобы котлета оставалась сочной. Положить сверху сыр и дождаться, пока он расплавится. Жарить мясо ещё 2—3 минуты.
  4. Положить на котлеты по ломтику ананаса.
  5. Пока готовится котлета, подготовить булочки. Выложить их на смазанную маслом сковороду и подрумянивать 2—3 минуты. Затем снять булочки с огня и смазать мякоть тонким слоем майонеза.
  6. Собираем бургер. На нижнюю булочку положить лист салата, лук, помидор и котлету с сыром и ананасами. Выложить соус терияки и накрыть верхней булочкой.

Приятного аппетита!

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