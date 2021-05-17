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День вышиванки 2021: традиции и особенности праздника в Украине

17.05.2021

Вишиванка в культуре Украины занимает особое место. В наше время вышиванка вышла из повседневной формы одежды, однако ее надевают по праздникам или знаменательным датам. День вышиванки в Украине в 2021 году отмечают 20 мая. Какие традиции празднования Дня вышиванки? Об этом – в нашем материале.

вышиванка

Вышиванки в Украине

Традиция вышивать рубахи разноцветными нитками и узорами имеет многовековую историю. В основном вышивали девушки, готовя себе приданное к свадьбе. Количество собранных вышиванок говорило о материально благополучии невесты. Если у девушки было от 30 до 40 рубах, то она считалась из бедной семьи, а у которой было от 100 и больше – считалась завидной невестой.

Узоры на вышиванках  были украшением одежды и несли в себе магический смысл. Не секрет, что магия всегда была, есть и будет частью культуры украинского народа. Это видно из песен, в которых есть слова «кого любила – причарувала».

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«Вышиванка была для наших предков не просто одеждой, а своего рода сакральным оберегом, который защищал от бед, болезней, зависти и всякого рода негативной энергетики», – рассказала карпатская мольфарка Магдалена Мачиовски.

день вышиванки

История Дня вышиванки

Идея отмечать «День вышиванки» возникла в 2006 году. Тогда несколько студентов и преподавателей Черновицкого национального университета надели вышиванки и устроили флешмоб. А уже через пару лет «День вышиванки» приобрел международные масштабы.

В 2014 году праздник отмечали, кроме Украины, уже в восьми странах мира: США, Канаде, Германии, Италии, Франции, Португалии, Румынии, а также в России, несмотря на аннексию Крыма и развязанную Кремлем агрессию на Донбассе. С началом боевых действий на Востоке Украины вышиванки регулярно дарят украинским защитникам. Сегодня география праздника охватывает более 50 стран.

«День вышиванки» принято отмечать в третий четверг мая. В 2021 году этот день попадает на 20 мая. 

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