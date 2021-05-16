Гороскоп на 17 мая 2021 года
Читайте подробный гороскоп на понедельник, 17 мая 2021 года, от экспертов СТБ и будьте готовы ко всем сюрпризам судьбы.
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Овен
В понедельник Овнам многое предстоит сделать. Но вы полны энергии. Так что за дело!
Телец
Объятия и душевные разговоры помогут вам снять стресс и расслабиться.
Близнецы
У вас есть много отличных идей. Ваши коллеги и, самое главное, начальник глубоко впечатлены вашими способностями.
Рак
В понедельник вы будете более общительны, чем обычно. Открыто подходите к новым знакомствам.
Лев
Луна поможет вам реализовать идею. У вас есть желание и все шансы выйти на новый уровень. Воспользуйтесь всеми преимуществами.
Дева
Вы хотите продвигаться вперед, но не можете. Снова и снова что-то мешает. Но звезды говорят, что вам нужно терпение. Скоро все получится.
Весы
Что-то уж слишком начинает вас беспокоить. Вы можете легко справиться с волнениями с помощью медитации.
Скорпион
Вам следует дважды или трижды проверять контракты. В понедельник будет легко упустить из виду маленькие скрытые пункты.
Стрелец
Ваши воспоминания имеют свойство вгонять вас в ступор. Ностальгия — это неплохо. Но Стрельцам явно пора отпустить прошлое.
Козерог
Возможны спорные дискуссии. Луна создает этот стресс. Но вы справитесь со всем самостоятельно.
Водолей
Сейчас постепенно возвращается спокойствие в вашу жизнь. Вы прекрасно себя чувствуете. Можете провести время с родными.
Рыбы
Вам хочется уйти от всех заданий и забот. Подождите немного ― и все стабилизируется.