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Гороскоп на 17 мая 2021 года

16.05.2021

Читайте подробный гороскоп на понедельник, 17 мая 2021 года, от экспертов СТБ и будьте готовы ко всем сюрпризам судьбы. 

гороскоп 2021

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Овен 

В понедельник Овнам многое предстоит сделать. Но вы полны энергии. Так что за дело!

Телец 

Объятия и душевные разговоры помогут вам снять стресс и расслабиться.

Близнецы

У вас есть много отличных идей. Ваши коллеги и, самое главное, начальник глубоко впечатлены вашими способностями.

Рак 

В понедельник вы будете более общительны, чем обычно. Открыто подходите к новым знакомствам. 

Лев 

Луна поможет вам реализовать идею. У  вас есть желание и все шансы выйти на новый уровень. Воспользуйтесь всеми преимуществами.

Дева 

Вы хотите продвигаться вперед, но не можете. Снова и снова что-то мешает. Но звезды говорят, что вам нужно терпение. Скоро все получится.

Весы

Что-то уж слишком начинает вас беспокоить. Вы можете легко справиться с волнениями с помощью медитации.

Скорпион 

Вам следует дважды или трижды проверять контракты. В понедельник будет легко упустить из виду маленькие скрытые пункты.

Стрелец 

Ваши воспоминания имеют свойство вгонять вас в ступор. Ностальгия — это неплохо. Но Стрельцам явно пора отпустить прошлое.

Козерог 

Возможны спорные дискуссии. Луна создает этот стресс. Но вы справитесь со всем самостоятельно.

Водолей 

Сейчас постепенно возвращается спокойствие в вашу жизнь. Вы прекрасно себя чувствуете. Можете провести время с родными.

Рыбы 

Вам хочется уйти от всех заданий и забот. Подождите немного ― и все стабилизируется. 

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