Что звезды сулят всем знакам зодиака на 16 мая 2021 года — рассказали экстрасенсы СТБ. Кому пора на отдых, а кому ― приступить к работе? Больше — в астрологическом прогнозе.

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Овен

День будет успешным в сфере карьеры. Вы ощутите, что вас наконец начали ценить и считаться с вашим мнением.

Телец

Включите критическое мышление. Обдумайте, как лучше всего поступить в сложившейся ситуации. Вы выйдете победителем.

Близнецы

Не кладите кошелек или мобильный в задние карманы. Рискуете остаться без своих ценных вещей.

Рак

Раки, займитесь собой. Хватит тратить силы впустую. Почитайте книгу, посмотрите фильм или проведайте близких.

Лев

Львы вспыльчивы. Это пора устранить и обзавестись положительными мыслями. Как? Очень просто! Позвоните родным и поговорите по душам.

Дева

Рядом есть люди, которые ценят вас. А вы почему-то этого не замечаете. Так и хочется указать вам на самого близкого человека, который готов ради вас на все.

Весы

Весы заслужили отдых, поэтому старайтесь избегать чрезмерных нагрузок.

Скорпион

Будьте дисциплинированы и предельно аккуратны. Не заводите лишних разговоров с незнакомцами, а также не встревайте в чужие конфликты.

Стрелец

Потраченные сегодня деньги вернутся к вам в удвоенном размере. Но только если они пойдут на добрые дела.

Козерог

Ваши принципы могут помешать двигаться дальше. Попробуйте пересмотреть свое отношение к важным и ценным вещам.

Водолей

Настало время для серьезного разговора, которого вы так долго пытались избежать. Не затягивайте с такими беседами.

Рыбы

Рыбы выступают за правосудие. Вы легко сможете примирить врагов или восстановить справедливость.

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