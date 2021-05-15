Гороскоп на 16 мая 2021 года
Что звезды сулят всем знакам зодиака на 16 мая 2021 года — рассказали экстрасенсы СТБ. Кому пора на отдых, а кому ― приступить к работе? Больше — в астрологическом прогнозе.
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Овен
День будет успешным в сфере карьеры. Вы ощутите, что вас наконец начали ценить и считаться с вашим мнением.
Телец
Включите критическое мышление. Обдумайте, как лучше всего поступить в сложившейся ситуации. Вы выйдете победителем.
Близнецы
Не кладите кошелек или мобильный в задние карманы. Рискуете остаться без своих ценных вещей.
Рак
Раки, займитесь собой. Хватит тратить силы впустую. Почитайте книгу, посмотрите фильм или проведайте близких.
Лев
Львы вспыльчивы. Это пора устранить и обзавестись положительными мыслями. Как? Очень просто! Позвоните родным и поговорите по душам.
Дева
Рядом есть люди, которые ценят вас. А вы почему-то этого не замечаете. Так и хочется указать вам на самого близкого человека, который готов ради вас на все.
Весы
Весы заслужили отдых, поэтому старайтесь избегать чрезмерных нагрузок.
Скорпион
Будьте дисциплинированы и предельно аккуратны. Не заводите лишних разговоров с незнакомцами, а также не встревайте в чужие конфликты.
Стрелец
Потраченные сегодня деньги вернутся к вам в удвоенном размере. Но только если они пойдут на добрые дела.
Козерог
Ваши принципы могут помешать двигаться дальше. Попробуйте пересмотреть свое отношение к важным и ценным вещам.
Водолей
Настало время для серьезного разговора, которого вы так долго пытались избежать. Не затягивайте с такими беседами.
Рыбы
Рыбы выступают за правосудие. Вы легко сможете примирить врагов или восстановить справедливость.