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Зеленый борщ: пошаговый рецепт

14.05.2021

Зеленый борщ – это блюдо, которое у каждого ассоциируется с наступлением тепла. В нем собрано все, что напоминает о скором приближении лета, молодые свежие овощи, много зелени, и, конечно же, щавель. И хотя его часто заменяют шпинатом, в классической версии зеленого борща, главный компонент – молодой, только что сорванный с грядки щавель! Как приготовить зеленый борщ рассказал участник «МастерШеф»-9 Владимир Лялин. 

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Ингредиенты:

  • мясо или птица – 500 г
  • перец горошком – 4-5 шт.
  • картофель – 2-3 шт.
  • лук – 1 шт.
  • лавровый лист – 2-3 шт.
  • укроп, петрушка – несколько веточек
  • яйца – 2 шт (или 5-6 перепелиных)
  • морковь – 1 шт.
  • щавель – большой пучок
  • сливочное или растительное масло
  • лук зеленый
  • соль, перец – по вкусу

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Приготовление:

  1. Приготовление следует начать с бульона. Мясо промойте и нарежьте маленькими кусочками. Залейте 2-3 литрами воды и поставьте на небольшой огонь. Когда вода начнет кипеть, добавьте два лавровых листа и несколько горошин перца. Варить следует 30-40 минут, обязательно снимая пену.
  2. Когда бульон будет готов, сперва очистите, а затем нарежьте картофель. После, добавьте его в мясной бульон и варите еще 10 минут.
  3. Далее хорошо очистите и крупно натрите морковь. Нарежьте лук. Разогрейте сковороду небольшим количеством растительного масла
  4. Обжарьте нарезанный лук и добавьте натертую морковь. Протушите несколько минут, а затем добавьте овощи в бульон.
  5. Отварите яйца вкрутую (10-15 минут), после чего сразу залейте их холодной водой. Очистите их от скорлупы и нарежьте.
  6. Самый важный ингредиент – щавель, тщательно промойте и измельчите.
  7. Нарежьте укроп, петрушку и зеленый лук.
  8. Щавель и всю зелень добавьте в борщ. Перемешайте и варите пару минут добавив перец и соль по вкусу.
  9. В самом конце добавьте нарезанные яйца, выключите огонь и накройте крышкой. Дайте зеленому борщу со щавелем настоятся 20 минут.

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