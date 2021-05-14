Ольга Фреймут — телеведущая и популяризатор этикета. Ее строгий образ в белых перчатках уже стал частью личности. Но есть вещи, которые заставляют Ольгу Фреймут отходить от холодного имиджа инспектора. И рассказывая корреспонденту программы «Вікна-новини» на СТБ Эмме Антонюк о своей любимой книге, телеведущая смогла показать себя с другой стороны.

Любимая книга Ольги Фреймут — «Обманутая женщина» Симоны де Бовуар.

Это сборник из трех новелл об опыте материнства и переживании супружеской измены, истории о женщинах, которые попадают в ловушку обстоятельств и плохо справляются. Эта книга — урок о том, как не надо делать.

«Такая книга-инструкция по женской психологии. Она является книгой-предостережением, путеводителем, что сделать, чтобы тебя не предали, как сделать так, чтобы твои отношения с ребенком были милыми, добрыми, надежными, как нравиться себе, когда тебе семьдесят», — рассказывает о книге Ольга Фреймут.

И хотя ведущая говорит о том, как любить себя в семьдесят, уже сейчас она имеет ряд ограничений и не может расслабиться даже на отдыхе с семьей.

«Ольга Фреймут в 39 лет уже не надевает купальник. Мы вернулись с моря, я посмотрела на себя в зеркало и поняла, что надо быть идеальной», — поделилась мыслями ведущая.

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Но сама Ольга идеальной себя не считает, обосновывая это тем, что «трудно говорить об идеальности, потому что ее просто не существует…»

О новелле «Монолог»

«После этого монолога я впервые в жизни со своей дочерью очень искренне поговорила. Не как мамочка и дочь, а как две родственные души, которым есть что сказать друг другу».

Благодаря любимой книге ведущей Эмме Антонюк удалось выяснить, насколько Ольга Фреймут настоящая отличается от того медийного образа, который существует в воображении зрителей. Нравится ли самой Ольге ее медийный образ? Что о ней думают зрители? И какие ограничения мешают ведущей в жизни? Смотрите в сюжете.

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