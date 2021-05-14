В Украине запустили вайбер-канал Stop Abuse Ukraine для борьбы с домашним насилием

Stop Abuse: В Украине появился вайбер-канал для борьбы с домашним насилием. Куда бежать, если меня бьет муж? А если отец или мать? Мне кажется, или я страдаю от психологического насилия со стороны жены? На эти и другие вопросы теперь можно найти ответы на новом вайбер-канале Stop Abuse Ukraine. Это сообщество, основанное в рамках всеукраинской информационной кампании по борьбе с домашним насилием «Мені здається», которым занимается известная журналистка Маша Ефросинина.

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Просветительская кампания была запущена совместными силами Института когнитивного моделирования, «Фонда Маша» Маши Ефросининой и Общества Красного Креста Украины. Ее представили в феврале на стадионе «Олимпийский» в Киеве — тогда же был запущен анонимный онлайн-дневник «Мені здається», где пострадавшие могут поделиться своими историями.

Вайбер-канал Stop Abuse Ukraine стал следующим шагом кампании. Его цель — комплексно проинформировать об одной из главных проблем в Украине, научить распознавать насилие и сформировать нулевую толерантность общества к обидчикам.

«То, что пострадавшие от домашнего насилия до сих пор боятся говорить, — огромная проблема, — отмечает телеведущая, посол проекта Маша Ефросинина. — Но есть еще одна, не меньшая: те, кто решаются рассказать обо всем, часто не знают, куда бежать. Вы уверены, что, находясь в стрессе, вспомните номер полиции? Что уж говорить о номере бесплатной правовой помощи — даже о том, что она есть, не всем известно. Одна из главных задач нашего вайбер-канала — информировать. Рассказать, куда идти за помощью, какого вида эта помощь бывает, как попасть в кризисную комнату, где получить бесплатную психологическую помощь, на что вы имеете право, как распознать психологическое насилие — мало кто понимает, что отсутствие синяков не говорит о том, что вы в безопасности. Кроме того, на канале будут публиковать вдохновляющие истории известных людей, которые вырвались из замкнутого круга насилия и построили новую жизнь».

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В сообществе можно будет найти контакты служб, которые могут оказывать помощь, советы по противодействию домашней тирании, а также информацию о новых законах и инициативы, добавляет Виктор Березенко, основатель Института когнитивного моделирования.

«Вайбер был и остается самым популярным мессенджером в Украине, — говорит Виктор. — Институт когнитивного моделирования уже имеет кейсы успешных совместно реализованных проектов: «Коронавирус_инфо» и «Школа_инфо», совокупное количество привлеченных подписчиков превышает четыре миллиона украинцев. Для нашего проекта по противодействию домашнему насилию «Мені здається» очень важно иметь еще один канал коммуникации, через который мы сможем доносить до пострадавших и тех, кто может им помочь, важную информацию. Наша задача — сделать так, чтобы все поняли, что насилие — это не частное дело причастных, а проблема всего общества. Мы хотим, чтобы общество прекратило мириться с домашним насилием, оправдывать обидчиков и обвинять пострадавших. Вайбер-канал будет мощным инструментом для выполнения этих задач».

Найти верифицированный вайбер-канал можно с помощью поиска в мессенджере под названием Stop Abuse Ukraine.

Ежегодно почти 2 млн украинцев страдают от домашнего насилия. Чтобы привлечь внимание общества к проблеме и впечатляющей статистике, инициаторы кампании «Мені здається» также запустили серию рекламных плакатов. Билборды и ситилайты «Досить мовчати» появились на улицах Киева.

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