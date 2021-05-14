Гороскоп на 15 мая 2021 года
Узнайте астрологический прогноз на субботу ― и будьте готовы ко всем сюрпризам судьбы. Читайте гороскоп на 15 мая 2021 года от экстрасенсов СТБ.
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Овен
Настроение Овнов будет не самое лучшее. Вы будете раздражительны, и окружающие тоже. Держите себя в руках.
Телец
Луна пробуждает ваш творческий талант. Но этот аспект также укрепляет ваше чутье.
Близнецы
Вам очень легко быть услышанным. Есть ли какие-нибудь важные темы для обсуждения? Суббота ― подходящий день.
Рак
Вы можете изменить мир к лучшему. Вы полны уверенности и радости.
Лев
Вас ничто не остановит, ведь вы заняты подготовкой к празднику. Положительные эмоции хорошо влияют и на здоровье.
Дева
Неожиданное приглашение — сплошное удовольствие. Не отказывайтесь от визита к друзьям и близким.
Весы
Вы можете смело доверять своей интуиции. Теперь вы точно знаете, чего хотите. А это половина пути к успеху.
Скорпион
Прислушайтесь к своему сердцу. Ваше чутье не подведет. Самое время обозначить свои границы и отказаться от общения с теми, кто вредит.
Стрелец
Вы сомневаетесь в некоторых вещах, но вам следует побыстрее взяться за решение проблем.
Козерог
Вы действительно трудолюбивы и никому не позволяете отговаривать вас от своих планов.
Водолей
Будьте бдительны. Не упускайте из поля зрения свои личные вещи.
Рыбы
Личная жизнь на то и личная, чтобы о ней много не разглагольствовать. Старайтесь беречь то, что так долго создавали.