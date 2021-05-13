Сегодня, 13 мая, на СТБ выйдет новый выпуск ток-шоу «Как выйти замуж». Ведущий вместе с экспертами и участницами реалити «Холостяк»-11 поговорят о волнительном этапе в жизни каждой пары – знакомстве с родителями. Есть ли правильная тактика поведения?

В прошлую пятницу участницы реалити «Холостяк» познакомили Михаила со своими близкими.

«И в проекте, и в обычной жизни это очень ответственный момент. Сегодня узнаем, как не провалить знакомство с родителями и заложить фундамент здоровых отношений избранника с семьей», – рассказывает Григорий Решетник.

Разобраться в правилах знакомства с родителями помогут эксперты: кандидат психологических наук Светлана Арефния, психолог Андрей Жельветро, а также Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян.

Обсудить тему и минувший выпуск в студию придут участницы 11 сезона проекта «Холостяк»: Джессика, Даша, Розали и Аня.

Стоит ли прислушиваться к мнению близких в выборе второй половинки? Что делать, если избранница или избранник не понравились семье? А также – откровенные признания участниц. Удастся ли Джессике преодолеть боль длиною в жизнь? Не пропустите!

Смотрите ток-шоу «Как выйти замуж» на СТБ 13 мая в 19:00!

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