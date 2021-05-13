Бургер, конечно же, может быть еще вкуснее, если его сочетать с правильным соусом. Участники «МастерШеф» рассказали нам, как сделать свой любимый сэндвич еще лучше. Топ-5 рецептов соуса для бургеров читайте в материале.

Соус «Ранч»

Соус следует готовить к бургерам с постным мясом, филе индейки, с бифштексом из мяса ягненка.

Ингредиенты:

жирные сливки – ½ стакана

майонез – ½ стакана

сметана – ½ стакана

укроп, зеленый лук, петрушка – по вкусу

цедра лимона – 1 ст. л.

лимонный сок – 1 ст. л.

горчица – 2 ч. л.

соль и перец – по вкусу

Приготовление:

Смешайте жирные сливки, сметану и майонез в равных пропорциях. Добавьте мелко нарубленную зелень (укроп, зеленый лук и петрушку), ложку лимонного сока, горчицу, соль и перец по вкусу. Готовый соус нужно немного охладить.

Соус «Биг-Мак»

Данный соус лучше всего будет сочетаться с американскими бургерами, чизбургером.

Ингредиенты:

майонез – 2 ст. л.

маринованный огурец (небольшой) – 2 шт.

белый винный уксус – 1 ч. л.

дижонская горчица – 2 ч. л.

луковый и чесночный порошок – 1 ч. л.

Приготовление:

Смешайте майонез, измельченные маринованные огурцы (или корнишоны). Влейте белый винный уксус, добавьте горчицу, лук и чеснок в порошке. Если не удастся отыскать порошкообразный лук, можно заменить его свежим. Только его нужно очень мелко нарезать. В этом случае добавьте гранулированный чеснок.

Соус «Зеленый»

Соус идеально подойдет для бургеров с нежирным мясом и рыбой — с бифштексом из индейки, курицы.

Ингредиенты:

петрушка – пучок

зеленый лук – пучок

укроп – пучок

анчоус – 2 шт.

чеснок – 3 зубчика

каперсы – 1 ст. л.

лимонный сок – 1/2 ч. л.

оливковое масло – 1 ст. л.

яйцо – 2 шт.

соль, перец – по вкусу

Приготовление:

Смешайте в блендере петрушку, зеленый лук и укроп. Добавьте анчоусы, очищенные зубчики чеснока, каперсы, лимонный сок, соль и перец. В последнюю очередь влейте оливковое масло. Оно придаст соусу однородную консистенцию и красивый глянцевый блеск. Когда соус будет готов, добавьте в него мелко нарубленные яйца, сваренные вкрутую.

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Соус «Гуакамоле»

Это идеальный соус для любого бургера – с лососем, для фахиты, классического куриного, вегетарианского.

Ингредиенты:

лук (маленькая луковица) – 1 шт.

перец халапеньо

кинза – несколько веточек

авокадо – 1 шт.

соль

сок лайма или лимона

Приготовление:

Разотрите в ступке мелко нарезанный лук, рубленый перец халапеньо, немного кинзы и соли. Измельчите ингредиенты в мясорубке или блендере. Отдельно разотрите свежее авокадо и добавьте его к остальным ингредиентам. Соус для бургера нужно перетереть через сито до однородной консистенции. При желании можно добавить сок лайма или лимона.

Соус из горчицы

Соус из горчицы прекрасно подойдет к бургеру «Бенедикт», чизбургеру.

Ингредиенты:

лук – маленький

чеснок – 2 зуб.

неострая горчица – чашка

сухая горчица – 1 ч. л.

кетчуп – 1/4 чашки

сахар – 2 ст. л.

вустерширский соус – 1 ч. л.

красный перец и черный – щепотка

Приготовление:

Необходимо обжарить на оливковом масле предварительно нарезанный лук и чеснок до мягкости. Добавьте горчицу, туда же высыпьте ложку сухой горчицы и кетчуп. Добавьте сахар, а также черный и красный перец. Затем можно добавить чайную ложку вустерширского соуса. Смешайте все в сотейнике. Варите на слабом огне 30 минут.

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