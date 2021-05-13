Новый день — новые истории. Если хотите быть подготовленными ко всем обстоятельствам, то читайте гороскоп на 14 мая 2021 года от экстрасенсов СТБ.

Больше по теме: Лунный календарь удачных дней на 2021 год

Овен

Если вы сделаете неожиданную проверку, то сможете кое-что полезное узнать. Помните: доверяй, но проверяй.

Телец

Наступает ваше время. Это может положительно повлиять на вашу работу. Все предложения вскоре могут оказаться прибыльными.

Близнецы

Вы можете не торопиться, чтобы выполнить несколько запланированных вещей. Все идет своим чередом.

Рак

Вы полны положительных эмоций и наслаждаетесь жизнью и любовью. Встреча окажется настоящей удачей.

Лев

Дела, которое вы начинаете, увенчаются успехом. Не позволяйте завистникам отговаривать вас.

Дева

Вы делаете свое дело без всяких «если» и «но». Но, пожалуйста, не переусердствуйте.

Весы

Свидания быстро набирают обороты. У них может быть отличное продолжение в виде долгосрочных отношений и взаимной любви.

Скорпион

Вы ведете интересные беседы и узнаете много новостей. В этом могут быть и профессиональные выгоды.

Стрелец

Выгодное предложение может поступить совершенно неожиданно. Но вам придется принять спонтанное решение.

Козерог

У вас хорошее предчувствие, и вы определенно принимаете правильное решение.

Водолей

Вы в прекрасной форме и хорошо отдохнули. Никто не сможет испортить ваше настроение. Поэтому поделитесь положительной энергией с родными.

Рыбы

Рыбам пора быть спонтанными и гибкими. Тогда вы быстрее решите все проблемы и обзаведетесь хорошими партнерами.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.