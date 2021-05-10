Что приготовил новый день? Хотите быть спокойным и уверенным? Тогда читайте астрологический прогноз на 11 мая 2021 года от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Вы будете прекрасно себя чувствовать. Вас вдохновляет расположение звезд. Слушайте советы родных, которые даются из лучших побуждений.

Телец

Луна дает вам силы, и поэтому вы можете полностью раскрыть свой потенциал, а также успешно использовать свои способности.

Близнецы

Влюбленность делает вас более чувствительными, чем вы думаете. Если поступит хоть малейшая критика, она покажется слишком грубой. Но знайте, что вас никто не хочет обидеть.

Рак

Быстро реагировать — это прекрасно, но не в вашем случае. Подумайте, что вы можете сделать лучше или иначе в скором будущем.

Лев

Во вторник из вас получится хороший слушатель, будь то для коллег, соседей или друзей.

Дева

Девы в довольно мечтательном настроении. Вы не можете хорошо сконцентрироваться или заняться делом. Однако пора выходить из отпуска.

Весы

Во вторник вам следует отложить финансовые решения, а также не совершать больших покупок.

Скорпион

Вы будете поражены тем, что может случиться, особенно в обеденное время.

Стрелец

Незначительный конфликт может значительно испортить вашу радость. Возможно, вам стоит воспринимать критику спокойнее.

Козерог

Звезды пробуждают вашу духовную сторону, вам все чаще хочется уйти в тишину и погрузиться в глубины своей души.

Водолей

Задайте медленный темп. Просто придерживайтесь рутинных задач и работайте аккуратно.

Рыбы

Не смейте рисковать во вторник, перестрахуйтесь. Но знайте, что вас ждет тихий, созерцательный семейный вечер.

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