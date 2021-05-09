Поздравления с Днем Победы!
9 мая 1945 года ровно в 6:00 из всех громкоговорителей звучали долгожданные оповещения о победе и об окончании длительных военных действий. День победы над нацизмом во Второй мировой войне – это один из самых почитаемых праздников в Украине, так как эта беда унесла жизни многих ее жителей и граждан. Представляем вам подборку поздравлений ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне.
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Победы день — особый для страны:
О воинах, о павших вспоминаем мы.
За них ракеты в воздух полетят
Да небо огоньками расцветят.
Ручаюсь, нет не ценящих людей
Армейский подвиг тех, кто защитил детей.
Войны удары, верю, позади,
Остались только свет и радость впереди.
Крепкого здоровья и тепла!
Рождения здоровых, счастливых детей,
Узнавших их дедов великий пример!
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Подвиг сотен тысяч человек
Мы запомним навсегда, навечно.
Времен не скрасит быстрый бег
Тех часов шальных, бесчеловечных.
Вам хочу сегодня пожелать –
Жизни яркой, светлой и беспечной,
Только никогда не забывать
Вам о том, что нужно помнить вечно!
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«Бабушка, любимая моя!»
Бабушка, любимая моя!
С днем победы я хочу тебя
От души сегодня поздравлять,
И здоровья искренне желать.
Ведь у нас одна такая ты –
Сохранила прелесть красоты,
Я тебе желаю долгих лет
И немало жизненных побед.
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Ждет тебя, любимый дед,
В жизни множество побед,
Каждый день, что ты живешь,
Только радость нам несешь.
Долгих лет тебе желаем,
С днем победы поздравляем.
И хотим тебе сказать –
Лучше деда не сыскать.
***
Пусть небо ваше чистым будет,
Не гаснет радостей звезда,
И грохот танков и орудий
Уйдет из жизни навсегда.
Теченью лет не прекословя,
Мы вам желаем всей душой
Здоровья и опять здоровья
И жизни, доброй и большой!
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Пусть наша вера, наши пожеланья,
Замедлят времени неумолимый бег.
Свой опыт, мудрость, силы, знания
Несите в двадцать первый век!