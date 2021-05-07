Гороскоп на 8 мая 2021 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кому стоит проявить решительность, чтобы достичь своей цели, а кому ― полностью посвятить день быту? Читайте гороскоп на 8 мая от экстрасенсов СТБ.

Овен

Прекрасный день для начала новых интересных проектов или поиска альтернативного пассивного дохода. Есть смысл отложить немного денег на реализацию мечты.

Телец

Из-за невнимательности вы можете накосячить на работе. И хотя ничего серьезного не произойдет и начальство не сильно поругает, сей инцидент здорово подпортит нервишки.

Близнецы

Этот день может стать началом нового этапа жизни. Возможно, он начнется с приятных известий, продолжится большими сюрпризами и закончится всеобщим признанием.

Рак

Замечательный день. Появится шанс улучшить свое финансовое положение. Однако неожиданные расходы заставят вытащить из-под матраса все накопления.

Лев

Прекрасный день. Может поступить очень выгодное предложение по работе. Соглашайтесь,. Только не ждите мгновенных результатов. Всему свое время.

Дева

Удачный день, чтобы проявить все свои таланты. Есть шанс получить благосклонное отношение к себе начальства, что вскоре может привести к новой должности.

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Весы

Эмоциональный день. Вы немного застряли и не хотите двигаться вперед. Именно поэтому небольшая встряска пойдет вам на пользу.

Скорпион

В желании угодить любимому человеку не стоит терять голову. У вас есть небольшие финансовые трудности, так что не стоит спускать все накопления на дорогостоящий подарок.

Стрелец

Прекрасный день, чтобы блеснуть всеми своими талантами и продемонстрировать боевую хватку. Конкуренты не смогут с вами справиться, потому что вы их просто размажете по стене. Так держать!

Козерог

Прекрасный день для творческих личностей. Вам удастся реализовать давно задуманные планы. Вечер лучше всего провести в кругу семьи.

Водолей

Замечательный день, который лучше всего провести в кругу близких и родных людей. Звезды советуют собрать всех за большим столом и предаться воспоминаниям. Только вот рассказывать о планах не стоит. А то не удастся их реализовать.

Рыбы

Очень хлопотный день. С самого утра вы просто погрязнете в бытовых проблемах. Однако при хорошем раскладе к вечеру сможете немного расслабиться и отдохнуть в приятной компании.

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