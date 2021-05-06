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«Как выйти замуж»: как влияет на отношения первое романтическое путешествие

06.05.2021

Сегодня, 6 мая, на СТБ выйдет новый выпуск ток-шоу «Как выйти замуж». Ведущий вместе с экспертами и участницами реалити «Холостяк»-11 поговорят о романтических поездках и отпуске со второй половинкой. Какими секретами поделятся девушки? Действительно ли путешествия – показательный тест на совместную жизнь?

На прошлой неделе в проекте «Холостяк» завершилось совместное путешествие главного героя и участниц в Египет.

«В отношениях первая поездка с любимым – особенная и долгожданная. Но станет ли она счастливым воспоминанием в будущем? Сегодня разберемся, что делать, чтобы отпуск не испортил отношения», – рассказал Григорий Решетник.

Разобраться в теме помогут эксперты: кандидат психологических наук Светлана Арефния, психолог Андрей Жельветро, актер и признанный красавец Богдан Юсипчук.

Обсудить тему и минувший выпуск в студию придут участницы 11 сезона проекта «Холостяк»: Розали, Джессика, Юля «Зайка», Даша и Аня.

Смотрите ток-шоу «Как выйти замуж» сегодня на СТБ в 19:00!

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