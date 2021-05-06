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Гороскоп на 7 мая 2021 года

06.05.2021

Гороскоп на 7 мая 2021 года поможет определиться с правильным решением. Кому нужно быть помягче, а кто готов к серьезным переменам в жизни? Читайте гороскоп на 7 мая 2021 года от экстрасенсов СТБ.

гороскоп

Овен

Если вы хотите перемен в жизни, то лучшего дня вам не найти. Смело стройте планы. Все, что вы задумали, с большой долей вероятности исполнится. 

Телец

Замечательный день.Окружающие будут просто боготворить вас за щедрость и мудрость. Многие спросят совета. А вам того и нужно. Смело купайтесь в лучах славы. 

Близнецы

Прекрасный день для новых перспективных знакомств и планирования отпуска. Однако звезды советуют быть благоразумным и не спускать все накопления на отдых. 

Рак

Раки могут спровоцировать кого-то на легкий флирт, который доставит обоюдную радость, главное ― изначально быть честным с партнером.

Лев

Прекрасный день для встреч с друзьями и веселого времяпрепровождения. Наслаждайтесь приятной компанией. Вы так давно не получали положительных эмоций. 

Дева

Замечательный день для планирования и проработки желаемого. Возможно возникновение неприятной ситуации с близким человеком. Не заостряйте на этом внимание. 

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Весы

Пришло время собирать чемоданы. Отпуск или переезд ― это то, что вам необходимо. Будьте открыты к миру и перестаньте его бояться. Тогда у вас все получится. 

Скорпион

Прекрасный день, чтобы наладить свою личную жизнь. Одиноких представителей знака, вполне вероятно, ждет приятное знакомство. Тем же, кто в паре, но не может найти общий язык, звезды пророчат достижение консенсуса. 

Стрелец

Спокойный день, который не предвещает никаких ярких событий. Посвятите время решению бытовых вопросов и выполнению своих должностных обязанностей. 

Козерог

Не стесняйтесь говорить комплименты и хвалить окружающих. Особенно, своих подчиненных. В позитиве всем хочется работать лучше, а это вам принесет доход. 

Водолей

Благоприятный день для начала романтических отношений, признания в своих чувствах, откровенных разговоров о планах на будущее. Не стоит бояться перемен. Они будут прекрасны. 

Рыбы 

Вы сможете, наконец, принять решение в вопросе, который мучал вас последние несколько недель. Не сомневайтесь в своих силах. Хотите перемен ― действуйте. Считаете, что еще рано что-то менять, ― пусть все остается на том же месте. Любое ваше решение будет правильное. 

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