Гороскоп на 7 мая 2021 года
Гороскоп на 7 мая 2021 года поможет определиться с правильным решением. Кому нужно быть помягче, а кто готов к серьезным переменам в жизни? Читайте гороскоп на 7 мая 2021 года от экстрасенсов СТБ.
Овен
Если вы хотите перемен в жизни, то лучшего дня вам не найти. Смело стройте планы. Все, что вы задумали, с большой долей вероятности исполнится.
Телец
Замечательный день.Окружающие будут просто боготворить вас за щедрость и мудрость. Многие спросят совета. А вам того и нужно. Смело купайтесь в лучах славы.
Близнецы
Прекрасный день для новых перспективных знакомств и планирования отпуска. Однако звезды советуют быть благоразумным и не спускать все накопления на отдых.
Рак
Раки могут спровоцировать кого-то на легкий флирт, который доставит обоюдную радость, главное ― изначально быть честным с партнером.
Лев
Прекрасный день для встреч с друзьями и веселого времяпрепровождения. Наслаждайтесь приятной компанией. Вы так давно не получали положительных эмоций.
Дева
Замечательный день для планирования и проработки желаемого. Возможно возникновение неприятной ситуации с близким человеком. Не заостряйте на этом внимание.
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Весы
Пришло время собирать чемоданы. Отпуск или переезд ― это то, что вам необходимо. Будьте открыты к миру и перестаньте его бояться. Тогда у вас все получится.
Скорпион
Прекрасный день, чтобы наладить свою личную жизнь. Одиноких представителей знака, вполне вероятно, ждет приятное знакомство. Тем же, кто в паре, но не может найти общий язык, звезды пророчат достижение консенсуса.
Стрелец
Спокойный день, который не предвещает никаких ярких событий. Посвятите время решению бытовых вопросов и выполнению своих должностных обязанностей.
Козерог
Не стесняйтесь говорить комплименты и хвалить окружающих. Особенно, своих подчиненных. В позитиве всем хочется работать лучше, а это вам принесет доход.
Водолей
Благоприятный день для начала романтических отношений, признания в своих чувствах, откровенных разговоров о планах на будущее. Не стоит бояться перемен. Они будут прекрасны.
Рыбы
Вы сможете, наконец, принять решение в вопросе, который мучал вас последние несколько недель. Не сомневайтесь в своих силах. Хотите перемен ― действуйте. Считаете, что еще рано что-то менять, ― пусть все остается на том же месте. Любое ваше решение будет правильное.
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