Интриги, запутанные истории, погони, стрельба — это все о детективах. Кто из нас откажется посмотреть остросюжетный сериал, который может здорово пощекотать нервы? Читайте в нашем материале топ-5 детективных сериалов, которые выйдут в 2021 году.

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«Крутой Уокер»

Дата выхода: январь.

Кто помнит, как лет 20 назад крутой Уокер в прекрасном исполнении Чака Норриса бесстрашно боролся с преступностью? Так вот, в 2021 году сериал возобновляет свою работу. Вот только роль Уокера теперь будет исполнять Джаред Падалеки, который покорил сердца миллионов девушек после 15 сезонов сериала «Сверхъестественное». Думаем, будет очень жарко!

«Кларисса»

Дата выхода: 11 февраля.

Этот сериал — сиквел триллера «Молчание ягнят». Главная героиня — агент ФБР Кларисса Старлинг, роль которой исполняет Ребекка Бридс. Действия сериала происходят в 1993 году. Сюжет построен вокруг личной жизни Клариссы. Зрители смогут выяснить, через что героине пришлось пройти и что сподвигло ее вернуться к охоте за серийными убийцами и сексуальными маньяками после столкновения с Ганнибалом Лектером и Буффало Биллом.

«Слід»

Дата выхода: март.

Идеальных преступлений не бывает, ведь после каждого из них остаются следы. Если некоторые следы еще можно увидеть, то часть из них могут обнаружить только избранные профессионалы высокого уровня с помощью современного оборудования. Именно с этой целью в составе МВД учреждена новая структура ― Особое Следственное Агентство («О.С.А.»), сотрудники которого с помощью исследований и новейшей техники расследуют сложнейшие преступления. Смотрите детективный сериал «Слід» с понедельника по четверг в 15:40 на телеканале СТБ!

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«Чикатило»

Дата выхода: весна.

Восьмисерийный детективный драматический сериал, рассказывающий историю двойной жизни самого известного маньяка Советского Союза Андрея Чикатило и расследования его преступлений. Разве можно еще что-то добавить? Остается только ждать премьеры!

«Декстер», 9 сезон

Дата выхода: осень.

Уже никто и не надеялся, но чудеса случаются. Один из самых известных детективных сериалов современности — «Декстер» — спустя 8 лет снова появится на экранах. Пока известно только то, что Майкл Холл вернется к своей главной роли. Всего планируют отснять 10 эпизодов. Кроме того, в сериале ожидаются новые персонажи — мать и дочь, известные как Анжела и Одри.

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