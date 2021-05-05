Домашние «грядки» – это радость для каждой хозяйки. Главный «микрогринщик» и победитель «МастерШеф. Профессионалы» Паша Серветник рассказал, какие виды зелени можно вырастить дома. Это не требует особых забот, а урожай порадует совсем скоро. Какую зелень можно вырастить дома на подоконнике, читайте в материале.

Зелень, которую можно вырастить дома:

зеленый лук

кресс-салат

листовой салат

петрушка

Как вырастить зеленый лук

Любимое домашнее растение хозяюшек. А что? Оно неприхотливо, быстро растет и почти на любое блюдо сойдет. Особенно если речь идет о летнем салатике.

Важно выбрать правильный посадочный материал – лук-севок, лук-репку. Можно сажать лук на выгонку в небольшую емкость с водой или в грунт. В почву обязательно нужно внести гидрогель, который предварительно необходимо замочить в растворе Гуми. Чтобы урожай радовал вас часто, нужно сажать лук регулярно. Каждые две недели. Для посадки используйте небольшие пластиковые ящики. На дно насыпьте керамзит, а сверху грунт с гидрогелем. Высаживать луковицы нужно вплотную друг к другу.

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Как вырастить кресс-салат

Кресс-салат скороспелый. Пройдет всего несколько недель и вы порадуетесь молодой витаминной зелени на окне. К слову, кресс-салат отлично растет даже зимой.

Регулярно увлажняйте почву. Ведь засуху такая зелень не любит. Сеять нужно кресс-салат регулярно. Температура для проращивания – от +7 °C до +15 °C. Если она будет выше, то кресс-салат расти не будет. Урожай собирайте ножницами, ровно срезая листья. Для посадки используйте слой глинистой земли. Высота – 3 см. Семена нужно сеять по поверхности почвы. Потом осторожно вдавите их в землю. После полейте теплой водой и накройте емкость бумагой.

Как вырастить листовой салат

Листовой салат просто невозможно обойти вниманием. Правда, тут немного сложнее с выращиванием, чем, к примеру, с луком и кресс-салатом. Если вы любите сочную зелень, а вы точно ее любите, то уж постарайтесь!

Необходимо учесть факт, что листовой салат любит свет, поэтому необходимо досвечивание. Такая зелень остро реагирует на жаркую погоду, так вы получите горький салат. Важно прореживать всходы листовой зелени. Расстояние между сеянцами должно быть 2 см. Для посадки используйте горшок, наполненный грунтом. Грунт должен быть для выгонки семян – легкий, что поможет росту корней и не позволит воде застояться. Для каждого растения необходимо от 10 до 15 сантиметров грунта в ширину и 20 в глубину.

Как вырастить петрушку

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Петрушка обладает просто гигантским количеством витаминов. Если бы девушки все об этом знали, то ели бы ее просто пучками. Существует два способа выращивания петрушки дома. Первый – посев семян в грунт, второй – выгонка из готовых корешков.

Подготовьте здоровые корнеплоды зелени весом 30–60 г. Посмотрите, чтобы не было признаков увядания. Увлажните почву в ящике. Также можете использовать цветочный горшок. Сажая корнеплоды, прикрывайте макушки грунтом. Перед посевом замочите на пару дней семена. Меняйте воду 2 раза в сутки. За 2–3 часа до посева положите их в слабый раствор марганцовки. Наполните ящик грунтом и полейте горячей водой. Посейте семена, только не более чем на полсантиметра.

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