Гороскоп на 6 мая 2021 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кому стоит готовиться к началу новых отношений, а кто должен сосредоточиться только на работе? Читайте гороскоп на 6 мая от экстрасенсов СТБ.

Овен

Неблагоприятный день. Практически все, за что вы будете браться, не получится. Однако не стоит расстраиваться по этому поводу. Плохие дни тоже должны быть.

Телец

Все силы у вас отнимут домашние хлопоты. Можете не надеяться на помощь от близких людей, они попросту не разделяют вашего стремления к идеальности. Может, и вам стоит относиться к этому попроще?

Близнецы

Скорее всего, вам предстоит полностью посвятить себя выполнению рутинных обязанностей. И хоть вам и не хочется, но, к сожалению, в нашей жизни не всегда присутствует праздник.

Рак

Вы полностью поглощены работой и желанием улучшить свое финансовое состояние. Однако в погоне за деньгами не забывайте о своей семье. Им не хватает вашего внимания.

Лев

Посвятите весь день индивидуальной работе. С коллективом возможны неполадки. Правда, к вечеру ситуация наладится, но звезды советуют провести день наедине с собой.

Дева

Вам хочется приключений, однако работа и бытовые проблемы не позволят безмятежно наслаждаться жизнью. Что ж, это и есть взросление и ответственность.

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Весы

Вполне вероятно, что окружающие захотят одарить вас приятными мелочами и подарками. Не стоит отказываться. Даже если вы считаете, что не заслуживаете на сюрприз.

Скорпион

Первая половина дня чревата опасностями для вашего здоровья. Избегайте поездок, общения с незнакомыми людьми или отравления. В общении с противоположным полом звезды советуют проявить осторожность.

Стрелец

Очень удачный день. Неожиданно может подвернуться возможность выгодной сделки или контракта. Соглашайтесь. Будьте уверены, у вас все получится.

Козерог

День стоит посвятить активному времяпрепровождению. Прогулка на свежем воздухе, поход в спортзал или просто легкие физические упражнения дома ― все это станет залогом вашего прекрасного самочувствия.

Водолей

Первая половина дня будет весьма удачной. Вы с легкостью подтянее все хвосты, которые накопились за время праздников. Вечер посвятите отдыху.

Рыбы

Прекрасный день для начала бурного романа. Случайное знакомство может перерасти в нечто большее. Только не прыгайте в отношения, как в омут с головой. Небольшая осторожность не помешает.

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